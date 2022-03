DirectStorage disponibile anche per PC Windows 11

Microsoft ha annunciato la disponibilità della API DirectStorage anche su Windows 11. Gli sviluppatori potranno utilizzare una delle tecnologie introdotte con la Xbox Series X per velocizzare il caricamento dei giochi, sfruttando le elevate prestazioni dei moderni SSD. Novità in arrivo anche per Windows 10 con la build 19044.1618.

DirectStorage: caricamento rapido su PC

DirectStorage è parte della Xbox Velocity Architecture sviluppata per la Xbox Series X. Microsoft aveva promesso (oltre 18 mesi mesi fa) che la funzionalità sarebbe arrivata anche su Windows 11 per sfruttare al meglio le prestazioni dei moderni SSD PCIe NVMe. Gli sviluppatori possono ora utilizzare le API DirectStorage per ridurre i tempi di caricamento dei giochi.

Invece di caricare grandi quantità di dati con poche richieste I/O, i giochi moderni caricano solo quelli necessari per il rendering della scena corrente. Questo approccio è più efficiente per la memoria della scheda video, ma incrementa il numero di operazioni I/O. Le attuali API di storage non supportano un numero elevato di richieste I/O, quindi non permettono di sfruttare le prestazioni degli SSD PCIe NVMe.

Grazie a DirectStorage è possibile gestire migliaia di richieste I/O in parallelo, eliminando il collo di bottiglia delle precedenti API e quindi velocizzando il caricamento dei dati.

Windows 10 build 19044.1618: nuova ricerca

Microsoft aveva recentemente annunciato un aggiornamento per la ricerca in Windows 11. La stessa novità è ora presente nella build 19044.1618 di Windows 10 che gli iscritti al programma Insider troveranno nel canale Release Preview (quindi sarà presto rilasciata per tutti gli utenti).

Oltre a file, app e siti web aperti di recente, nella nuova schermata vengono mostrati vari contenuti aggiuntivi, come festività, anniversari e notizie più popolari del momento. È comunque possibile disattivare la funzionalità deselezionando la voce corrispondente nel menu Ricerca visualizzato quando l’utente clicca sulla barra delle applicazioni con il pulsante destro del mouse.