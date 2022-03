Windows 11 build 22572: Clipchamp e nuovo Defender

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22572 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Questa versione preliminare include due nuove app: Microsoft Family e Clipchamp. Novità anche per la funzione di ricerca e alcuni aspetti estetici. Gli utenti statunitensi possono invece accedere alla preview del nuovo Microsoft Defender per Windows, Android e iOS.

Microsoft Family, Clipchamp e Defender

Microsoft Family offre funzionalità simili all’app disponibile su web e mobile. I genitori possono impostare filtri per app, giochi e siti web visitati con Edge, in modo da bloccare l’accesso a contenuti inappropriati. Viene inoltre indicato il tempo trascorso dai figli davanti allo schermo ed è possibile conoscere la loro posizione geografica. La nuova app è inclusa solo in Windows 11 Home. Gli insider che usano Windows 11 Pro possono scaricarla dal Microsoft Store.

La seconda app è Clipchamp (l’omonima azienda è stata acquisita da Microsoft l’anno scorso). Si tratta di un editor video che offre diverse funzionalità, tra cui trimming, splitting, transizioni, testo animato, cattura in tempo reale (webcam e screen recorder) e timeline.

Gli utenti possono accedere ad una libreria di oltre un milione di video, tracce audio e immagini “royalty free”. Sfruttando il generatore text-to-speech basato su Azure è possibile anche aggiungere voci fuori campo in 70 lingue. L’integrazione di OneDrive consente invece di importare e salvare i video sul cloud.

Nelle prossime settimane verrà inoltre aggiornata la funzionalità di ricerca. Nella finestra di Search verranno mostrati vari contenuti, come festività e anniversari, che accadono nel mondo e nel paese dell’utente. Sul lato sinistro ci sarà l’elenco di app, file e siti recenti. Effettuando l’accesso con un account di lavoro o della scuola verranno visualizzati file e contatti. La funzionalità può essere disattivata e arriverà anche su Windows 10.

Come anticipato all’inizio di febbraio, Microsoft ha rilasciato la versione preliminare del nuovo Defender. Gli insider statunitensi possono scaricare l’app per Windows, Android e iOS che permette di monitorare e gestire lo stato dei dispositivi attraverso una dashboard. Per la versione finale sarà necessario un abbonamento a Microsoft 365 Family o Personal.