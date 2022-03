Windows 11: update per WSA e patch KB5011493

Microsoft ha rilasciato ieri sera il tradizionale aggiornamento cumulativo per Windows 11. Con l’update KB5011493 sono stati risolti diversi bug, tra cui quello relativo a OneDrive, oltre a varie vulnerabilità di sicurezza. L’azienda di Redmond ha inoltre distribuito una nuova versione del Windows Subsystem for Android (WSA) per gli iscritti al programma Insider.

Windows 11: update KB5011493

L’aggiornamento KB5011493 include tutti i miglioramenti dell’update KB5010414 del 15 febbraio (anteprima). Tra le novità ci sono la visualizzazione di data e ora su monitor esterni, il widget delle condizioni del tempo sul lato sinistro della barra delle applicazioni e l’apertura nel browser dei file Office presenti nel menu Start e salvati in OneDrive o SharePoint (se non è installata la corrispondente app desktop).

L’aggiornamento KB5010414 include numerosi bug fix, ma ha introdotto un problema piuttosto fastidioso. Quando l’utente effettua un reset di Windows 11, i file scaricati localmente da OneDrive non vengono eliminati. Il bug è stato risolto con l’update KB5011493. Al termine dell’installazione, la build del sistema operativo diventa 22000.556.

Nuovo WSA per gli Insider

Gli iscritti al programma Insider possono invece scaricare dal Microsoft Store la nuova versione 2203.40000.1.0 del Windows Subsystem for Android (WSA). Le novità principali sono cinque: supporto per la decodifica H.264 in hardware (le app possono sfruttare la riproduzione video in alta definizione), miglioramenti per il networking, integrazione tra client email e app, possibilità di disattivare il 4X MSAA (Multisample anti-aliasing) nei giochi e miglioramento per l’input. Ci sono anche fix per problemi di sicurezza, ma Microsoft non fornisce dettagli in merito.