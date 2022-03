Windows 11 22H2: al via i test di Sun Valley 2

Coloro in possesso di un dispositivo con piattaforma Windows 11 riceveranno entro la seconda metà dell’anno l’aggiornamento alla versione 22H2. La conferma è giunta direttamente dalla software house, seppur senza un vero e proprio annuncio, ma attraverso il rilascio a una parte degli Insider del Cumulative Update for Windows 11, version 22H2 Insider Preview (10.0.22567.100) (KB5012427) . Prende così ufficialmente il via la fase di test.

Sun Valley 2 per Windows 11: iniziano i test

Cosa conterrà il pacchetto? Stando alle informazioni trapelate finora, dovrebbe portare con sé alcuni fix e correzioni per il comportamento e l’aspetto di elementi come il menu Start, il Centro Notifiche, le Impostazioni, la tanto chiacchierata barra delle applicazioni (del tutto probabile il ritorno del supporto al drag-and-drop) e altre aree del sistema operativo. Interessate con tutta probabilità anche alcune applicazioni, a partire da Paint.

Alcuni rumor vorrebbero poi incluso nell’aggiornamento il restyling di Gestione Attività (Task Manager) già osservato in un recente leak. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto.

È del tutto probabile che il rilascio dell’update 22H2 possa avvenire in concomitanza con il primo anniversario dal rilascio ufficiale di Windows 11, avvenuto il 5 ottobre 2021. Al momento è noto internamente con il nome in codice Sun Valley 2. Stando alle ultime informazioni circolate, dovrebbe includere il supporto agli widget di terze parti come nel vecchio Windows Vista oltre che agli sticker.

Gli Insider coinvolti nella fase di test dell’aggiornamento sono quelli del Dev Channel. Manca ancora parecchio tempo prima di vedere il pacchetto spuntare sui PC di chi si affida alla versione Stable del sistema operativo. Ci sarà di certo occasione per tornare a parlarne.

Tra le altre funzionalità inedite che Microsoft sta sperimentando citiamo quelle relative a una distribuzione ecosostenibile degli update, a una nuova finestra di dialogo Apri con a alle modalità di gestione dei metodi di pagamento.