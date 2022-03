Windows 11: gli update diventano ecosostenibili

Microsoft e la sostenibilità: la software house riduce l’impatto sull’ambiente generato dall’installazione degli aggiornamenti rilasciati per Windows 11. A introdurre la novità è la Preview Build 22567 appena pubblicata dal gruppo di Redmond agli Insider. Si tratta di una caratteristica sperimentale, al momento sottoposta alla fase di test, ma che potrebbe in futuro essere messa a disposizione di tutti.

OS e sostenibilità: gli update di Windows 11

La feature si basa sulle informazioni fornite dai partner electricityMap e WattTime per stabilire quando l’energia assorbita dai PC proviene da fonti rinnovabili. Ne consegue che potrebbe non essere disponibile fin da subito in ogni area geografica. Inoltre, è abilitata solo quando il computer ha l’alimentazione attiva, dunque non per i laptop che fanno leva esclusivamente sulla batteria. Questa al spiegazione fornita.

Windows Update proverà a pianificare l’installazione degli aggiornamenti in specifiche fasce orarie del giorno quando si tradurrà in minori emissioni di CO2. La maggior parte delle reti elettriche è alimentata da più fonti, incluse quelle rinnovabili e i combustibili fossili. Quando possibile, Windows 11 darà priorità all’installazione degli aggiornamenti in background nei momenti in cui ci sarà più disponibilità di energia da fonti pulite (come eolico, fotovoltaico e idroelettrico).

La nuova opzione di Windows 11 per ridurre l’impatto ambientale generato dall’installazione degli aggiornamenti

Gli utenti potranno ad ogni modo scegliere di ignorare questa nuova opzione eco friendly e installare gli update nel momento per loro più comodo, semplicemente agendo sulle impostazioni del sistema operativo.

Non è l’unica novità introdotta da Microsoft con la Insider Preview Build 22567 di Windows 11. Altre riguardano la gestione dell’abbonamento alla suite 365, le modalità di sincronizzazione tra smartphone e PC, la funzionalità Smart App Control per la sicurezza e il design del menu “Apri con” per selezionare l’app con cui aprire i file. Le passeremo in rassegna in articoli dedicati nel corso della giornata.