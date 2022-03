Windows 11: arrivano gli sticker, funzionano così

All’inizio dello scorso mese, si era iniziato a parlare di una novità in dirittura d’arrivo su Windows 11, relativa alla possibilità di personalizzare ulteriormente l’aspetto del sistema operativo: gli sticker. Ora, a distanza di giorni, si torna a discutere di questa nuova feature che non ha nessuna utilità pratica, questo va detto, ma almeno permette di rallegrare un po’ il desktop!

Windows 11: ecco come usare gli sticker

Nel corso delle ultime ore, l’account Twitter Albacore ha condiviso un video che mostra come si usano gli sticker. Il filmato illustra che per usufruire degli adesivi è sufficiente fare clic destro in un punto “vuoto” del desktop per richiamare il menu contestuale del sistema operativo e selezionare da quest’ultimo la voce per accedere alle impostazioni di Windows 11 dedicate alla personalizzazione. Da lì, occorre cliccare sul pulsante per aggiungere gli adesivi relativo all’opzione per scegliere gli sticker per il desktop, selezionare quello da apporre sulla scrivania virtuale e definirne posizione e dimensione.

Dopo essere venuti a conoscenza della funzione, alcuni utenti l’hanno criticata, trovandola inutile e ritenendo che Microsoft avrebbe fatto meglio a concentrare i propri sforzi su altro. Ad ogni modo, non c’è di cui preoccuparsi, la feature è disattivata di default, per cui chi non avvertisse il bisogno di decorare il desktop del proprio PC con dei simpatici adesivi potrà fare tranquillamente a meno della cosa.

Un’altra cosa da tenere presente è che per il momento la funzione non è stata ancora aggiunta nella versione stabile di Windows 11 e non è dato sapere quando ciò verrà fatto. L’utente che ha avuto modo di provare gli sticker è probabilmente riuscito a sbloccarne l’uso dopo averla individuata in una builder Insider di Windows 11.