Windows 11: la nuova finestra di dialogo 'Apri con'

Il cantiere aperto di Windows 11 ha accolto ieri la nuova Preview Build 22567, versione di anteprima del sistema operativo rilasciata agli Insider. Tra le novità introdotte c’è anche il restyling della finestra di dialogo attualmente mostrata come Come vuoi aprire questo file? (tasto destro del mouse su un elemento, Apri con e in seguito Scegli un’altra app).

Passa da “Apri con” il restyling di Windows 11

Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto, condivisa direttamente da Microsoft sulle pagine del blog ufficiale. È stato adottato lo stesso approccio già visto per altre componenti, in conformità alle linee guida sul design che caratterizzano la UI della piattaforma. Come rende noto la software house, viene così inoltre garantito il pieno supporto all’ormai onnipresente tema scuro.

Abbiamo aggiornato la finestra di dialogo “Apri con” per allinearla alle linee guida di Windows 11. Il nuovo box rispetta il tema chiaro o scuso. Abbiamo inoltre semplificato l’esperienza rendendo possibile il cambio dell’applicazione di default con un solo click.

Nulla di rivoluzionario, ma un tassello in più del puzzle su cui il gruppo di Redmond sta lavorando per svecchiare l’interfaccia del sistema operativo, un passo dopo l’altro. Coinvolta in un primo momento nel test solo una parte degli Insider, chiamati a fornire feedback e suggerimenti per intervenire con eventuali migliorie.

Stiamo iniziando a distribuire questa feature, dunque non è per ora disponibile a tutti gli Insider.

Quella relativa al box Apri con non è l’unica novità introdotta dalla Preview Build 22567 di Windows 11. Tra le altre citiamo una funzionalità che rende più sostenibile la distribuzione degli aggiornamenti (tenendo conto delle fonti dalle quali proviene l’energia assorbita dai PC) oltre a variazioni riguardanti pagamenti e Smart Control App. Si aggiungono all’elenco un’animazione per il menu Start e un’altre per le gesture su schermi touch. Arriveranno nella versione Stable solo più avanti.