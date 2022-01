Windows 11: ecco come sarà il nuovo Task Manager

Il nuovo sistema operativo Windows 11 è ufficialmente disponibile ormai da qualche mese (per la precisione dall'inizio di ottobre), ma come noto si tratta di un cantiere aperto, una sorta di work in progress, come testimonia la distribuzione graduale dell'aggiornamento gratuito da Windows 10. Nemmeno la stessa Microsoft l'ha mai negato, proseguendo nel proprio lavoro sulla piattaforma con l'obiettivo di limare le imperfezioni ancora presenti e di introdurre alcune novità, anche a livello di interfaccia, talvolta sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti. Tra le componenti che in futuro saranno interessate da un restyling c'è il Task Manager.

Task Manager (Gestione Attività) cambierà look in Windows 11

Noto in italiano come Gestione Attività, vedrà il proprio look rinnovato con il debutto dell'aggiornamento noto internamente al gruppo di Redmond con il nome in codice Sun Valley 2 (lo stesso che introdurrà il supporto ai widget di terze parti) o 22H2. Possiamo dare uno sguardo in anteprima al risultato grazie allo screenshot condiviso dalla sempre attenta redazione del sito Windows Latest.

Alleghiamo qui sotto uno zoom per rendere meglio visibili i dettagli, coerenti con le linee guida del linguaggio XAML e con WinUI. Insomma, un restyling nel nome del Fluent Design.

Ci sarà anche il supporto all'ormai onnipresente Dark Mode (la fonte dell'immagine è The Verge) per non affaticare la vista durante le sessioni trascorse di fronte al monitor in notturna.

Non sono previste variazioni a livello di funzionalità (non ce ne sarebbe bisogno). Le diverse sezioni dell'app saranno accessibili attraverso il click su pulsanti posizionati nella parte sinistra.

L'interfaccia del Task Manager è rimasta sostanzialmente invariata nel corso degli ultimi anni. È così dai tempi del mai dimenticato Windows 7 fino al più recente Windows 11. Ora, qualcuno in Microsoft ritiene sia pronta per affrontare finalmente un restyling. L'appuntamento con il rilascio dell'aggiornamento è fissato per la seconda metà dell'anno.