Windows 11 build 22533: nuovo indicatore del volume

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 22533 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Le novità principali sono prettamente estetiche e riguardano l'indicatore del volume e l'interfaccia mostrata durante le chiamate con l'app Il tuo telefono. Non mancano ovviamente vari bug fix. Questi cambiamenti potrebbero essere inclusi in Windows 11 22H2.

Windows 11 build 22533: novità e miglioramenti

L'attuale indicatore del volume è stato introdotto con Windows 8 nel 2012. Finalmente dopo 10 anni, Microsoft ha deciso di eliminare la barra di colore nero che viene mostrata quando l'utente modifica il livello del volume. Il nuovo “flyout” ha ora un aspetto coerente con il design di Windows 11. Identico restyling per l'indicatore di luminosità, attivazione/disattivazione fotocamera e modalità aeroplano.

Microsoft ha inoltre cambiato il nome “App e funzionalità” in “App installate” nel menu che viene visualizzato quando l'utente premere la combinazione WIN+X e clicca sull'icona Start con il tasto destro del mouse. In Windows 11 build 22533 è inoltre possibile disinstallare l'app Orologio. L'azienda di Redmond ha deciso invece di interrompere il rollout del nuovo entry point dei Widget introdotto con la build 22518.

Dopo aver installato la build 22533, gli insider potranno utilizzare la nuova interfaccia mostrata durante le chiamate con l'app Your Phone (Il tuo telefono). Microsoft ha aggiornato icone, caratteri e altri elementi grafici. Non è noto quando gli utenti vedranno le novità nella versione stabile del sistema operativo, ma sicuramente non prima del rilascio di Windows 11 22H2. Chi desidera effettuare un'installazione pulita può usare l'immagine ISO.