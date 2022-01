Windows 11 KB5009566 (Patch Tuesday): le novità

Puntuale come previsto, ecco il Patch Tuesday di gennaio 2022 per Windows 11. Il nuovo aggiornamento cumulativo è identificato come KB5009566 ed è già in fase di distribuzione per tutti i PC basati sul nuovo sistema operativo di casa Microsoft. Vediamo quali sono le novità che porta con sé.

Il Patch Tuesday di gennaio 2022 per Windows 11 è qui

Anzitutto, per il download del pacchetto è possibile affidarsi all'utility Windows Update, così da avviare il processo con un solo click. In alternativa, gli utenti lo possono scaricare e installare manualmente attraverso i link presenti nell'Update Catalog.

Nessuna funzionalità inedita è inclusa nel Patch Tuesday KB5009566. Sono però presenti diverse correzioni riguardanti la sicurezza e quella per un bug legato ai metodi di input in lingua giapponese. Microsoft non ha rilasciato un changelog completo a tal proposito, come talvolta avviene quando i fix riguardano vulnerabilità che altrimenti potrebbero essere sfruttate da malintenzionati e cybercriminali. Al termine della procedura è necessario un riavvio per completare l'operazione.

Chi ha saltato a piè pari gli ultimi aggiornamenti opzionali troverà anche nuovi emoji caratterizzati dallo stile tipico del Fluent Design. La differenza è visibile negli screenshot qui sotto: prima (a sinistra) e dopo (a destra).

Ricordiamo che è in fase di rollout anche un Media Player per Windows 11, completamente riprogettato e concepito come il sostituto di Groove Music. Conclusa la fase di test condotta grazie al coinvolgimento degli Insider, il software è finalmente pronto per il debutto ufficiale su tutti i PC in circolazione.

C'è anche quello per Windows 10

Infine, è tempo di Patch Tuesday anche per Windows 10, che in queste ore riceve il pacchetto KB5009585. Come sopra, i fix si concentrano soprattutto sul fronte della sicurezza con la chiusura di alcune vulnerabilità, ma nel momento in cui viene scritto questo articolo non è disponibile un changelog completo.

Aggiornamento: Microsoft ha reso noto che gli interventi sulle vulnerabilità inclusi nei Patch Tuesday di gennaio 2022 sono in totale 96, spaziando dalle componenti del sistema operativo a s Remote Desktop Protocol e Defender. Alcune delle falle in questione sono state definite critiche, sei di tipo zero-day.