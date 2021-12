Windows 11: Microsoft distribuisce driver del 2006?

Attraverso il servizio Windows Update è possibile scaricare i driver aggiornati, oltre alle patch di sicurezza e alle nuove versioni del sistema operativo. Gli utenti avranno certamente notato che nella sezione degli update opzionali sono talvolta elencati driver con date antecedenti all'uscita di Windows 11 (o Windows 10). Microsoft ha spiegato il motivo di questa stranezza.

Driver nuovi con data vecchia

Gli utenti possono trovare tre tipi di driver con Windows Update, ovvero quelli sviluppati da Microsoft, dai produttori dei componenti hardware (ad esempio Intel o NVIDIA) e dagli OEM (nel caso di PC pre-assemblati). Tutti i driver forniti dall'azienda di Redmond hanno la stessa data: 21 giugno 2006. Cambia il numero di versione per quelli più recenti, ma la data è fissa.

C'è tuttavia una valida ragione per utilizzare questa “strana” soluzione. Quando viene installata una nuova build di Windows 11, la data dei driver coincide con quella del sistema operativo. Ciò potrebbe comportare la sostituzione dei driver forniti dal produttore. Impostando una vecchia data, i driver di Microsoft non verranno mostrati in Windows Update. Se invece il driver già installato è stato fornito da Microsoft, allora verrà visualizzato il driver di Microsoft con il numero di versione più recente.

Lo stesso trucco viene utilizzato da Intel. Alcuni driver hanno la data del 18 luglio 1968 (giorno di fondazione dell'azienda) per evitare di sovrascrivere altri driver. Gli utenti devono quindi verificare la versione del driver. In ogni caso, la soluzione migliore è scaricare i nuovi driver direttamente dal sito del produttore.