WhatsApp Desktop: ecco il restyling per Windows 11

Nel mese di novembre, abbiamo segnalato su queste pagine lo sviluppo di una nuova versione per WhatsApp Desktop, il client del servizio destinato ai PC. Si tratta di un'applicazione UWP (Universal Windows Platform), caratterizzata da prestazioni migliorate e da un'interfaccia maggiormente in linea con quella del sistema operativo di casa Microsoft. Ora giunge un'ennesima conferma dei lavori in corso, con il passaggio a WinUI 2.6 e l'adozione del Fluent Design così da garantire un'esperienza coerente con lo stile di Windows 11.

Il risultato è quello visibile negli screenshot condivisi qui sotto dal profilo Twitter di @FireCubeStudios, sempre attento a proposito delle novità che arrivano dal fronte software. Da sottolineare che si tratta di un work in progress e che potrebbe essere necessario attendere parecchio tempo prima di assistere a un rollout ufficiale dell'aggiornamento.

Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1

— FireCube (@FireCubeStudios) January 17, 2022