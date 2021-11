WhatsApp: prova subito ora la nuova app UWP per Windows

Un po' a sorpresa, il team al lavoro su WhatsApp ha reso disponibile l'applicazione UWP (Universal Windows Platform) per computer con sistema operativo Windows. Il software è stato riscritto da zero e, a differenza delle edizioni Desktop finora rilasciate, non si limita a racchiudere in una finestra lo stesso servizio accessibile dal browser all'indirizzo web.whatsapp.com.

Un'applicazione WhatsApp tutta nuova per Windows?

I miglioramenti si apprezzano soprattutto sul fronte delle prestazioni, anche se alcune funzionalità ancora non sono state implementate, a partire dal supporto per il tema scuro arrivando all'assenza di sticker, chat archiviate e aggiornamenti di stato, ma sarà posto rimedio con i prossimi update. Chi desidera metterci mano fin da subito, lo può fare scaricando la nuova versione (2.2144.7.0) direttamente dal Microsoft Store ufficiale (è necessario utilizzare il link diretto, una ricerca non restituisce alcun risultato). L'abbiamo messa alla prova e non sono emersi problemi né su W10 né su W11.

Una volta effettuata l'installazione è necessario collegarla al proprio account attraverso l'abituale scansione del codice QR mostrato sullo schermo. Così facendo, i dispositivi vengono sincronizzati.

La sempre ben informata redazione del sito WABetaInfo anticipa inoltre che è in arrivo una nuova applicazione anche su macOS, grazie all'impiego della tecnologia Catalyst messa a disposizione da Apple, che consente di eseguire senza intoppi i software scritti per iPad su un computer della linea Mac. Al momento non si hanno però notizie in merito alle tempistiche per il rilascio.