WhatsApp: ascolto dei vocali fuori dalle chat

I messaggi vocali stanno assumendo un'importanza sempre maggiore nelle comunicazioni tra gli utenti che usano le app di messaggistica. WhatsApp sembra essere ben consapevole della cosa e proprio per questo ha scelto di introdurre un'interessante miglioria al riguardo a cui gli sviluppatori stanno lavorando e grazie alla quale presto sarà possibile ascoltare i vocali ricevuti anche in una chat diversa da quella attualmente aperta.

WhatsApp: ecco il mini player per riprodurre i vocali

Chi utilizzai i messaggi vocali con una certa frequenza è infatti ben consapevole che, tanto su WhatsApp quanto su altre applicazioni, questi possono essere riprodotti solo ed esclusivamente all'interno della chat di appartenenza, il che può rivelarsi parecchio scomodo ogni volta che il contenuto di riferimento è piuttosto lungo e si ha bisogno di operare su più conversazioni.

Il team di WhatsApp ha tuttavia pensato di porre rimedio alla cosa con un player per i messaggi vocali, dotato di funzioni semplici quali la possibilità di stop o di messa in pausa, e non legato alla chat d'appartenenza.

La versione beta dell'app introduce infatti la summenzionata funzione grazie alla quale sarà finalmente possibile ascoltare i messaggi vocali praticamente da qualsiasi sezione dell'applicazione. Le modifiche sono attese su Android e su iOS.

Dalle stringhe di codice si evince che la fase di rilascio su larga scala è lontana e sarà quindi necessario dover attendere ancora un po' prima di poter fruire della nuova feature, ma ovviamente si tratta comunque di un enorme passo in avanti. I primi che possono accedere alla funzione sono chiaramente i beta tester, a cui spetta pure il compito di individuare eventuali malfunzionamenti e fornire feedback utili per apportare migliorie, dopodiché il rilascio avverrà su larga scala.