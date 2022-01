Windows 11: confermati i widget di terze parti

Windows 11 ha portato nuovamente in auge i widget, ma al momento gli unici che possono essere usati sono quelli messi a disposizione direttamente da Microsoft e già implementati nel sistema operativo. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare nel giro di breve tempo.

Windows 11: widget di terze creati con tecnologie Web

Un paio di settimane fa è infatti emerso che tra i cambiamenti che dovrebbe portare l'aggiornamento Sun Valley 2 per Windows 11, la cui distribuzione è prevista per la seconda metà dell'anno, ci sarà pure il supporto ai widget di terze parti. Se prima si trattava solo di una previsione, adesso la buona ha però trovato conferma nel testo della policy di Microsoft per il Windows Store e non è neppure da escludere che la novità possa arrivare prima dell'update citato poc'anzi.

A rendere nota la cosa è stato lo sviluppatore chiamato FireCube, il quale ha individuato e diffuso su Twitter dei riferimenti ai widget di sviluppatori terzi nelle policy di Microsoft per la pubblicazione di contenuti su Windows App Store. A quanto pare, Microsoft dovrebbe rendere pubbliche le API dei widget nel giro di breve tempo, così da permettere ad ogni sviluppatore di poterci lavorare.

Stando sempre a quanto riferito, i widget per Windows 11 saranno creati con tecnologie Web. Inoltre, dovrebbero essere supportati anche i Web widget simili alle Live Tile di Windows 10.

L'azienda di Redmond raccomanda agli sviluppatori di pubblicare i propri widget tramite il Windows Store e di non renderli disponibili online, in modo tale da consentire agli utenti di poterli reperire da un unico “luogo” con maggiore facilità, poiché le app sullo store sarebbero più semplici da trovare rispetto a quelle disponibili solo su Internet. Microsoft, comunque, provvederà a creare una Widget Board, ovvero una sezione dello store dedicata specificamente alla suddetta tipologia di contenuti.