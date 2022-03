Windows 11: schede in arrivo in Esplora file

Pere la gioia di tutti coloro che si chiedevano se e quando su Windows 11 sarebbero mai arrivate le schede in Esplora file, uno sviluppatore ha da poco trovato delle tracce della funzionalità nella build 22572 del sistema operativo rilasciata nelle scorse ore nel Dev Channel.

Windows 11: schede abilitate in Esplora file per gli insider

La feature al momento non è né è attiva e neppure è stata annunciata ufficialmente, ma Rafael Rivera, l’insider che l’ha scovata, è riuscito comunque ad abilitarla, come comunicato da lui stesso tramite Twitter, e pare pure che funzioni abbastanza bene, o almeno che lo faccia senza presentare bug ed errori. Di seguito è presente uno screenshot della funzione.

Da notare che la funzione in questione era già stata sviluppata da Microsoft anni addietro, con Windows 10. L’azienda di Redmond l’aveva denominata Sets, ma risultava essere più complessa ed elaborata di come invece viene proposta ora. Probabilmente è stato proprio questo il motivo in base al quale, dopo un esteso periodo di test, Microsoft ha alla fine deciso di cancellare l’introduzione della feature sul precedente OS.

Nonostante tutto, il feedbak per la suddetta funzionalità è però rimasto alto nel corso del tempo. Infatti, le richieste relative al supporto alle schede multiple in Esplora file sono quelle maggiori nel Feedback Hub, con poco meno 3.300 voti.

Ovviamente, il fatto che la funzione sia stata individuata non da la certezza che sulla versione stabile di Windows 11 venga poi davvero implementata la possibilità di usare le schede in Esplora file. Tutto dipenderà da come risponderanno gli utenti alla cosa e soprattutto da quali saranno le effettive performance della stessa.