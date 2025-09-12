MSI Afterburner: regolazione voltaggio a tre canali per le RTX 50

L’unico sviluppatore di MSI Afterburner è al lavoro su un nuovo aggiornamento del software, annunciato sul forum Guru3D. Questo introdurrà un’innovativa funzione di controllo del voltaggio a tre canali, pensato per le GPU MSI RTX 50 che supporteranno tali regolazioni. Ciò consentirebbe un nuovo livello di controllo agli appassionati o gli utenti che solitamente praticano l’overclock per migliorare le prestazioni della propria scheda video.

MSI Afterburner introdurrà il controllo voltaggio a tre canali per le GeForce RTX 50

Il controllo della tensione a tre canali di MSI Afterburner espande il controllo della tensione, permettendo agli utenti di intervenire sul voltaggio della memoria e della tensione ausiliaria (MSVDD). Inoltre, il controllo della tensione del core sarà potenziato con una modalità di accesso diretto al PWM, che offrirà un intervallo di offset ampliato fino a 100 mV, rispetto ai soli 20 mV delle schede Nvidia di riferimento.

Nonostante l’ampliamento di tali valori prometta interventi di overclock più precisi e potenti, lo sviluppatore ha chiarito che l’attuale implementazione di Nvidia limita la tensione massima che la GPU può utilizzare alle velocità di clock standard. Questo significa che il miglioramento delle prestazioni derivante dall’overclock del core potrebbe non essere così spinto rispetto ai valori predefiniti dell’offset. Nonostante ciò, il controllo a tre canali nel suo complesso garantirà un margine di overclock significativamente maggiore rispetto a quanto è possibile fare adesso.

Il controllo ampliato sul voltaggio di MSI Afterburner sarà tuttavia inizialmente esclusiva delle GPU GeForce MSI della serie RTX 50. Lo sviluppatore ha infatti precisato che le limitazioni imposte dal design Nvidia, che blocca i dispositivi I2C a livello di driver, rendono impossibile adattare questa funzione alle schede RTX 50 di altri marchi o ai modelli precedenti. Tuttavia, la funzionalità potrebbe essere implementata in futuro in GPU non basate sul design Nvidia e dotate di software modificato per accedere al bus I2C.