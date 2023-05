Diritti TV Serie A: 8 pacchetti del bando "matrioska"

Durante l’assemblea della Lega Serie A del 16 maggio è stato approvato il bando per i diritti TV relativi alle prossime cinque stagioni. L’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha svelato in conferenza stampa i dettagli degli 8 pacchetti, per i quali è stato fissato un prezzo minimo di 1,2 miliardi di euro per tre anni.

8 combinazioni per 2 o 3 emittenti

In seguito alla modifica della legge Melandri, la Lega Serie A ha deciso di offrire 8 pacchetti per una durata di 3, 4 o 5 anni. Il prezzo minimo è 1,2 miliardi di euro per 3 anni che aumenta del 10% per 4 anni e di un altro 10% per 5 anni. Rimane ovviamente l’attuale pacchetto 10+3+3 che prevede 10 partite in esclusiva su DAZN e 3 in co-esclusiva su Sky.

Le combinazioni migliori dal punto di vista dell’utente, in quanto richiede la sottoscrizione di un singolo abbonamento, sono i pacchetti 9+1, 10+10 e 9+9+1. Il primo prevede 9 partite in esclusiva per un’emittente e 1 partita in chiaro il sabato sera che potrebbe essere trasmessa da Rai, Mediaset o Discovery. Il secondo prevede tutte le partite in co-esclusiva, mentre il terzo prevede 9 partite in co-esclusiva e 1 partita in chiaro.

Meno “appetibili” per gli utenti gli altri quattro pacchetti, in quanto richiedono la sottoscrizione di due abbonamenti. I pacchetti 8+2 e 7+3 prevedono 8 o 7 partite in esclusiva per un’emittente e 2 o 3 per un’altra emittente. Il pacchetto 6+3+1 prevede addirittura la suddivisione delle partite tra tre emittenti (6 in esclusiva, 3 in co-esclusiva e 1 a pagamento o in chiaro).

Infine c’è il pacchetto 5+5+3 che prevede la suddivisione equa delle 10 partite tra due emittenti per 35 giornate, mentre le partite delle altre 3 giornate sono assegnate in esclusiva ad un’altra emittente (ad esempio Amazon). Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni. Le offerte dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni.