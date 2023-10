Diritti TV Serie A: assegnazione o canale della Lega?

Il prossimo 9 ottobre potrebbe arrivare la decisione finale da parte delle società. Per quel giorno è stata infatti programmata l’assemblea che, al punto 7 dell’ordine del giorno, prevede la discussione sull’esito delle trattative private avviate con DAZN, Sky e Mediaset per l’assegnazione dei diritti TV della serie A per cinque anni (2024-2029). Intanto aumentano le probabilità di lanciare il canale della Lega.

Assegnazione o canale della Lega?

Come è noto, il club della Serie A hanno rifiutato le offerte iniziali di DAZN, Sky e Mediaset per i vari pacchetti del cosiddetto bando mastrioska. Sono quindi cominciate le trattative private, ma finora non è stato trovato l’accordo tra le parti.

L’ultimo tentativo era stato fatto a fine luglio, prima della pausa estiva. In base alle ultime indiscrezioni, l’offerta complessiva dovrebbe essere di circa 870 milioni di euro all’anno. I club di Serie A sperano in un rilancio dell’ultima ora per superare la soglia dei 900 milioni. L’ennesima trattativa privata è avvenuta oggi e lunedì 9 ottobre verrà comunicato l’esito finale.

Se non si raggiungerà questa cifra verranno aperte le sei buste delle offerte per la creazione del canale della Lega Serie A. L’amministratore delegato, Luigi De Siervo, ha dichiarato che l’ipotesa è piuttosto concreta, in quanto è già attivo il centro produzione di Lissone.

Secondo La Repubblica, il canale della Lega Seria A offrirà una maggiore elasticità. I tifosi potranno sottoscrivere un abbonamento esclusivo alla propria squadra oppure sfruttare la “formula ricaricabile”, ovvero pagare in base al numero di partite.

Secondo Bloomberg sarebbe arrivata anche un’offerta dal fondo statunitense Oaktree: un miliardo di euro a stagione per la creazione del canale della Lega Serie A. L’accordo avrebbe una durata di 10 anni. L’offerta verrebbe però presa in considerazione solo se le società decidessero di rifiutare le sei offerte già pervenute.