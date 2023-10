Diritti TV Serie A: offerti 900 milioni all'anno

Al termine dell’assemblea di oggi, le società non hanno trovato un accordo unanime sulle offerte presentate da DAZN, Sky e Mediaset. Emergono ora alcuni dettagli sulla trattativa privata, in particolare sulle cifre. DAZN e Sky avrebbero offerto 900 milioni all’anno per cinque stagioni (2024-2029). In caso di bocciatura verrà avviata la realizzazione del canale della Lega Serie A.

Offerte troppo basse, Mediaset esce di scena

DAZN e Sky pagano attualmente 927,5 milioni di euro all’anno. I due broadcaster avrebbero offerto solo 900 milioni di euro all’anno per cinque stagioni. Per alcuni club era la soglia minima, mentre per altri viene considerata troppo bassa, quindi spingono per la realizzazione del canale della Lega Serie A.

Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana, ha svelato che Mediaset è fuori dai giochi. Ciò significa che, in caso di voto positivo, rimarrà tutto invariato: 10 partite su DAZN e 3 in co-esclusiva di Sky. Salernitana, Fiorentina e Napoli sono le tre società che vogliono un canale gestito dalla Lega Serie A.

La decisione finale verrà presa durante l’assemblea del 23 ottobre, giorno di scadenza della validità delle offerte presentate dai broadcaster. In caso di bocciatura verranno aperte le buste con le sei offerte per la creazione del canale. La settimana scorsa erano trapelate le prime indiscrezioni sui prezzi degli abbonamenti.

Per quanto riguarda la formula circolano varie ipotesi: acquisto della singola partite (pay-per-view), abbonamento solo alla squadra del cuore o abbonamento ricaricabile (prezzo variabile in base al numero di partite fino ad un massimo mensile). Maggiori informazioni verranno divulgate il 23 ottobre, se i club non accetteranno l’offerta di DAZN e Sky.