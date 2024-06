Disco fisso esterno da 500 GB a soli 25€ (-49%): l'offerta a tempo

Perfetto per la gestione dei backup e per portare sempre con te i tuoi dati in modo sicuro, il disco fisso esterno da 500 GB del marchio Maxone (tra i più apprezzati su Amazon) è in sconto del 49% rispetto al suo prezzo di listino, grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento. Se decidi di approfittarne, lo puoi acquistare con soli 25 euro.

Maxone: HDD esterno da 500 GB in forte sconto

Il fattore di forma è quello compatto tipico delle unità da 2,5 pollici e per garantire una velocità elevata nei trasferimenti impiega lo standard USB 3.0 (il cavo è in dotazione). La compatibilità è garantita sia con i computer di qualunque sistema operativo, sia con le console PlayStation o Xbox che con i televisori e i lettori multimediali. È plug-and-play, non richiede l’installazione di driver o altre configurazioni. Il design è quello mostrato dalle immagini qui allegate. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 49% proposto in questo momento e acquista il disco fisso esterno da 500 GB del marchio Maxone al prezzo finale di soli 25 euro. Come già scritto in apertura, ti ricordiamo che si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quanto rimarrà disponibile: mettilo subito nel carrello per non perdere l’occasione.

Puoi contare anche sulla spedizione gratuita a domicilio con la consegna in un paio di giorni al massimo se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Con quasi 50.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, e un voto medio pari a 4,5/5 stelle, è un must have.