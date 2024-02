Disco fisso esterno da 500 GB a soli 27€: ECCOLO

Ben 500 GB a tua disposizione, nel design compatto tipico del fattore di forma da 2,5 pollici, racchiusi in una scocca resistente ed elegante, proposti oggi in forte sconto su Amazon. Stiamo parlando di quanto offre UnionSine Expansion, il disco fisso esterno perfetto da tenere sulla scrivania o da portare sempre con sé in borsa, nello zaino oppure nella custodia del notebook. Non necessità di software o driver da installare: è plug-and-play, subito pronto all’uso.

UnionSine Expansion: HDD esterno da 500 GB in offerta

È pienamente compatibile con tutti i dispositivi dotati di una porta USB tradizionale (l’interfaccia è 3.0, retrocompatibile con 2.0, il cavo è in dotazione): computer desktop e laptop, televisori, lettori multimediali, console videoludiche, persino smartphone e tablet con un apposito adattatore. Può arrivare alla velocità di 140 MB/s durante il trasferimento dei file (in lettura, durante la scrittura il picco è di 120 MB/s), risultando dunque adatto a un utilizzo quotidiano per l’archiviazione e il backup. Per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa dell’hard disk.

Approfitta dello sconto del 27% e compra subito il disco fisso esterno UnionSine della linea Expansion con capacità da 500 GB al prezzo finale di soli 27 euro. Con oltre 31.000 recensioni positive, è promosso da un voto medio che si attesta a 4,5/5 stelle.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata in un solo giorno se si sceglie di effettuare l’ordine adesso. Come già scritto, la confezione include anche il cavo utile per il collegamento, il manuale d’uso e la garanzia di tre anni fornita dal produttore.