Discord nel mirino: sito spia e rivende i messaggi degli utenti

Un servizio di scraping di dati chiamato Spy Pet sta vendendo informazioni su un presunto database di 600 milioni di utenti di Discord. Secondo un rapporto di 404 Media, Spy Pet raccoglie, archivia e vende vagonate di dati dalla piattaforma social, rivolgendosi a clienti paganti come forze dell’ordine, addestratori di modelli di intelligenza artificiale e persone comuni curiose di sapere “cosa fanno i loro amici”…

Come funziona Spy Pet e cosa offre

Per soli 5 dollari in criptovaluta (bitcoin, ethereum, ecc.), Spy Pet consente l’accesso a dati specifici degli utenti, tra cui server a cui partecipano, messaggi inviati e tempi di permanenza nei canali vocali. Il servizio afferma di avere informazioni su circa 600 milioni di utenti su 14.000 server Discord e tre miliardi di messaggi.

Il creatore di Spy Pet ha spiegato che la sua ispirazione deriva semplicemente dal piacere di fare scraping e dalla sfida che questo comporta. “Mi diverte fare scraping, archiviare dati e spingere i miei limiti“, ha dichiarato a 404 Media. “Discord è praticamente il Santo Graal dello scraping, visto che sta cercando in tutti i modi di contrastare questa pratica“. Pare dunque che per il creatore del servizio si tratti soprattutto di una sfida personale, più che di un vero business.

Preoccupazioni sulla privacy e le reazioni di Discord

Il database di Spy Pet permette di cercare utenti specifici e mostra informazioni dettagliate sui loro account, messaggi e attività sui server Discord. I clienti paganti possono persino esportare le chat delle loro “prede” o “amici” in un file CSV.

Discord ha affermato di essere a conoscenza di Spy Pet e di stare indagando sulla questione. “Discord si impegna a proteggere la privacy e i dati dei propri utenti“, ha dichiarato un portavoce dell’azienda. “Stiamo attualmente indagando sulla questione. Se dovessimo stabilire che si sono verificate violazioni dei nostri Termini di servizio e delle Linee guida della comunità, adotteremo le misure appropriate per far rispettare le nostre politiche“.

La questione solleva non poche preoccupazioni sulla privacy degli utenti Discord e sulla possibilità che i loro dati vengano utilizzati in modo improprio. Mentre Discord continua a indagare e valutare il da farsi, resta da vedere quali azioni verranno intraprese per proteggere i dati degli utenti e prevenire futuri abusi del genere.