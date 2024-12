Disney+ celebra Elton John: il nuovo documentario arriva il 13 dicembre

Elton John: Never Too Late è una delle grandi novità del mese di dicembre 2024 su Disney+. Il film documentario che racconta la carriera di uno degli artisti più iconici della storia della musica sarà, a brevissimo, parte del catalogo di Disney+. La data da segnare sul calendario è quella del 13 dicembre.

Per guardare il film è sufficiente avere un abbonamento a Disney+. Chi non è iscritto alla piattaforma, quindi, può crearne subito uno, scegliendo tra le opzioni disponibili, a partire da 5,99 euro al mese. Per attivare l’abbonamento e guardare Elton John: Never Too Late basta collegarsi a Disney+ qui di sotto.

Elton John: Never Too Late arriva su Disney+

L’ultima novità di Disney+ è un vero e proprio film evento che ricostruisce alcuni momenti iconici della carriera di Elton John, con immagini e video di repertorio e molti contenuti inediti. Si tratta di un vero e proprio spaccato della storia della musica a cui lo stesso Elton John ha contribuito con tantissime canzoni, diventate successi planetari.

Elton John: Never Too Late, come detto, sarà disponibile su Disney+ a partire dal 13 dicembre e rappresenta una delle principali novità del mese per la piattaforma di streaming di Disney, che può contare su di un catalogo sempre più ricco di contenuti.

Il film è uscito brevemente al cinema, ma solo negli USA e nel Regno Unito. Per l’Italia si tratta di una novità assoluta, con una prima visione esclusiva su Disney+.

Per accedere al catalogo e vedere Elton John: Never Too Late in streaming serve solo un abbonamento a Disney+. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno Premium (con contenuti in 4K) al costo di 13,99 euro al mese oppure 13,90 euro per un anno

Tutti i piani proposti non hanno vincoli di permanenza e consentono l’accesso alla piattaforma da più dispositivi (2 per i piani Standard e 4 per i piani Premium). Per attivare un abbonamento basta premere sul box qui di sotto.

Il trailer di Elton John: Never Too Late

Ecco il trailer: