La finale di Champions PSG-Inter sarà in diretta sul digitale terrestre

Sembra essere arrivata una conferma. La finale di UEFA Champions League, PSG-Inter, verrà trasmessa in diretta su uno dei canali in chiaro del digitale terrestre gratuitamente. Questa notizia si accoda a una delle decisioni stabilite da AGCOM circa gli eventi sporti di grande rilevanza sociale.

Si tratta di una recente delibera che ha come obiettivo rendere accessibili le partite importanti a quasi la totalità della popolazione, se dotata di dispositivi aggiornati in grado di ricevere i canali trasmessi in chiaro tramite segnale della piattaforma DTT a livello nazionale.

Infatti, nella delibera si legge: “L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari“.

Proprio per questo motivo, la trasmissione di PSG-Inter, finale della UEFA Champions League, è assicurata sul digitale terrestre in forma totalmente gratuita. Scopri quando e dove vedere questa partita attesissima da tutti gli appassionati di calcio e non.

Dove e quando vedere la finale di Champions sul digitale terrestre

La conferma che la finale di Champions League, PSG-Inter, verrà trasmessa gratis in diretta sul digitale terrestre è arrivata sul sito ufficiale dell’Inter, dove si legge: “La sfida sarà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8), in ottemperanza alle regole dell’AgCom che prevedono che qualora nelle semifinali di Champions League sia coinvolta una squadra italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale“.

Quindi, sabato 31 maggio 2025, dalle ore 21:00, tutti sintonizzati su TV8. Si tratta del canale in chiaro di Sky, disponibile e sintonizzabile alla LCN 8. Prima della partita consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre per ottenere tutte le frequenze aggiornate alle ultime modifiche.