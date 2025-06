Disney+: cosa guardare questo weekend sotto l'ombrellone, per soli 5,99€

In spiaggia con i piedi nella sabbia, a bordo piscina o disteso in giardino con un buon cocktail, c’è una certezza: con Disney+ non ti annoi mai. Per soli 5,99€ al mese, questo weekend porta con te una selezione irresistibile di film, serie e documentari da guardare direttamente dal tuo smartphone o tablet. Perfetti per accompagnare le tue giornate di relax al sole.

Le novità da non perdere su Disney+

Il catalogo di Disney+ si aggiorna costantemente e proprio questa settimana trovi alcuni titoli imperdibili per le tue maratone estive:

Shogun : un viaggio epico tra samurai, alleanze e tradimenti. Le scenografie ti faranno dimenticare persino l’ombrellone accanto al tuo.

The Bear – Stagione 3 : intensità, cuore e cucina in una serie che ti cattura fin dal primo episodio.

Only Murders in the Building : misteri e risate con un trio irresistibile, perfetto per chi ama il crime leggero ma ben scritto.

Avetrana: Qui non è Hollywood: il racconto potente e crudo di un caso italiano che ha fatto epoca.

Per i nostalgici (o per chi vuole iniziare da zero), su Disney+ trovi serie iconiche e amatissime:

Desperate Housewives : perfetta per un binge-watching spensierato.

Grey’s Anatomy : tra sole e casi clinici, i drammi dell’ospedale più famoso del mondo non stancano mai.

Daredevil: Rinascita: torna uno dei personaggi Marvel più amati, in una versione rinnovata e più intensa.

Abbiamo detto che pagherai Disney+ solo 5,99€, con il piano Standard con Pubblicità. Ma se vuoi eliminare le pubblicità, semplice: scegli il piano Standard a 9,99€ o ancora meglio il Premium a 13,99€ per una risoluzione top. Se questo weekend vuoi emozionarti, ridere o semplicemente rilassarti al massimo, Disney+ è la tua spiaggia digitale preferita. Non ti resta che aprire l’app e scegliere il tuo prossimo episodio preferito.