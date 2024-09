Disney+ e utente extra: tutto quello che c'è da sapere

Disney+ sta introducendo, a partire dal mese di settembre, la nuova opzione “Utente extra” aprendo la possibilità agli abbonati di condividere l’account con amici e familiari al di fuori del proprio nucleo familiare. Presto, infatti, la piattaforma impedirà la condivisione dell’account a più utenti che vivono distanti tra loro. Il prezzo per aggiungere un utente extra a Disney+ parte da 4,99 euro, ma varia a seconda dell’abbonamento attivo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa nuova opzione.

Cos’è e quanto costa l’Utente extra Disney+

L’opzione utente extra è una novità pensata per chi desidera condividere il proprio abbonamento Disney+ con una persona che non appartiene al proprio nucleo familiare. L’utente aggiunto, che deve avere almeno 18 anni e risiedere nello stesso Paese del titolare, potrà accedere a tutti i contenuti di Disney+ utilizzando un proprio profilo.

Tuttavia, avrà alcune limitazioni: potrà visualizzare i contenuti su un solo dispositivo alla volta e avrà a disposizione un solo profilo personale. Inoltre, l’utente non deve aver avuto un abbonamento attivo in precedenza, né può sottoscriverne uno proprio mentre è utente extra.

In Italia, l’opzione Utente extra ha un costo variabile a seconda del piano attivo. Si parte da 4,99 euro al mese per gli abbonati al piano Standard con Pubblicità, mentre per chi ha sottoscritto un piano Standard o Premium il costo è di 5,99 euro. La fatturazione sarà a cadenza mensile, anche per chi ha attivato una soluzione annuale, e sarà a carico del titolare dell’account.

Come aggiungere un Utente extra su Disney+

Aggiungere un Utente extra è semplice: l’opzione può essere attivata direttamente dal proprio profilo. Basta accedere alla sezione “Account”, poi cliccare su “Utente extra” nella sezione “Piani e fatturazione”. Qui sarà necessario aggiungere i dati della persona da invitare.

Una volta completata la procedura, l’Utente extra riceverà un invito via e-mail per creare il suo profilo o, se ne ha già uno all’interno dell’account del titolare, potrà mantenere le sue impostazioni e la cronologia delle visualizzazioni.

Se desideri disdire l’opzione Utente extra, puoi farlo in qualsiasi momento accedendo alla sezione “Account” del tuo profilo Disney+. La cancellazione sarà effettiva dal successivo ciclo di fatturazione, quando l’utente extra perderà l’accesso alla piattaforma. In alternativa, puoi anche semplicemente rimuovere o sostituire l’Utente extra senza disdire il servizio. Questa operazione è immediata e ti permetterà di mantenere lo slot disponibile per un nuovo utente.

Tutti i piani Disney+: puoi risparmiare 2 mesi

Al momento, Disney+ offre tre tipologie di abbonamento. Il più economico è Standard con Pubblicità a 5,99 euro al mese, con due riproduzioni simultanee e qualità 1080p Full HD, ma con interruzioni pubblicitarie. Standard è disponibile a 8,99 euro al mese, oppure in soluzione annuale a 89,90 euro all’anno. Elimina le pubblicità e aggiunge l’opzione download per scaricare i contenuti da vedere offline. Infine c’è il piano Premium, a 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all’anno, che aggiunge qualità 4K UHD & HDR e fino a quattro riproduzioni simultanee.

Optando per la soluzione a fatturazione annuale, è possibile risparmiare il costo di ben 2 mesi di abbonamento, rispetto a una fatturazione mensile. Tutti i piani offrono in ogni caso l’opportunità di aggiungere un utente extra al proprio account, a costi comunque accessibili.