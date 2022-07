Disney+, le nuove uscite: The Orville e non solo

La seconda metà di questa settimana riserva alcune uscite di spessore per il catalogo di Disney Plus. Al debutto, da oggi a venerdì, nuovi episodi delle serie TV e alcuni film da godersi in completo relax. Vediamo quali sono.

I contenuti in uscita su Disney+

Ce n’è per tutti i gusti, dal poliziesco ai musical per ragazzi. Non resta che assicurarsi di avere un abbonamento attivo, mettersi comodi e iniziare lo streaming.

Disney+: nuove uscite 27 luglio 2022

High School Musical: The Musical (stagione 3, episodio 1);

Light & Magic (stagione completa);

Latin Lover (stagione 1, episodio 8);

Big Sky (stagione 2, episodio 16);

9-1-1 (stagione 5, episodio 18 finale);

Mayans M.C. (stagione 4, 5 episodi);

Keeper of the Ashes: Omicidio nel Campo Scout (stagione 1, episodi 3-4);

Mira, Royal Detective (stagione 2, 5 epidosi);

Acqua: la Sete del Pianeta (stagione 1);

Attack on Pearl Harbor: Minute by Minute (stagione 1).

Disney+: nuove uscite 28 luglio 2022

The Orville: New Horizons (stagione 3, episodio 9).

Disney+: nuove uscite 29 luglio 2022

Not Okay (film);

Il Negoziatore (film);

Assassini Nati: Natural Born Killers (film).

A questo si aggiungono le migliaia di titoli già disponibili nel catalogo di Disney Plus, che andrà ad arricchirsi ulteriormente con le nuove uscite in arrivo ad agosto: tra queste, anche Lightyear, la vera storia di Buzz.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.