Tutti i film IMAX Enhanced in streaming su Disney+

In pochi ne sono a conoscenza, ma tra le molte caratteristiche di Disney+ c’è anche il supporto allo streaming in formato IMAX Enhanced, per un’esperienza di visione ancora più coinvolgente e del tutto simile a quella del cinema. Al momento sono poco più di una dozzina i film compatibili con questa tecnologia, ma il numero è destinato ad aumentare.

I film IMAX Enhanced in streaming su Disney+

In breve, si tratta del formato espanso 1.90:1 che, a differenza di quello tradizionale consente di vedere fino al 26% in più dell’immagine originale, così da poter apprezzare i contenuti a dimensione intera. Non servono televisori o apparecchiature speciali: tutti i dispositivi che permettono l’accesso alla piattaforma sono in grado di farlo, anche smartphone, tablet e console. Per scoprire quali pellicole lo consentono non bisogna far altro che aprire la raccolta dedicata.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, i film compatibili con IMAX Enhanced sono in totale 16, ecco l’ elenco completo.

Lightyear: la vera storia di Buss (2022);

Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022);

Eternals (2021);

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2011);

Black Widow (2021);

Avengers: Endgame (2019);

Captain Marvel (2019);

Ant-Man and the Wasp (2018);

Avengers: Infinity War (2018);

Black Panther (2018);

Thor: Ragnarok (2017);

Guardiani della Galassia vol. 2 (2017);

Doctor Strange (2016);

Captain America: Civil War (2016);

Guardiani della Galassia (2014);

Iron Man (2008).

Nella guida ufficiale di Disney+ si legge che, per alcune pellicole, solo alcune scene sono disponibili con supporto IMAX Enhanced. In tal caso, il passaggio da un formato all’altro è gestito in modo del tutto automatico durante la riproduzione in streaming.

