Disney+, le nuove serie TV in arrivo ad aprile 2024

Su Disney+ le novità di aprile non sono ancora terminate. In queste ultime due settimane sono infatti diverse le nuove serie tv in arrivo, tra cui una oggi stesso.

Le nuove serie TV in arrivo su Disney+ ad aprile 2024

Ecco le nuove uscite di aprile su Disney+ (solo serie televisive):

Ci vediamo in un’altra vita – serie tv (dal 17 aprile)

I segreti del polpo – docuserie (dal 22 aprile)

Tracker – serie tv (dal 24 aprile)

Thank You, Goodnight: Yhe Bon Jovi Story – docu serie (dal 26 aprile)

Tra le novità più attese segnaliamo Ci vediamo in un’altra vita, la serie tv basata sul libro del giornalista Manuel Jabois Nos vemos en esta vida o en la otra, scritto dopo l’intervista a Gabriel Montoya Vidal, da tutti conosciuto come “Baby”, nella quale il giovane racconta il suo legame con l’attentato jihadista dell’11 marzo 2004 a Madrid. L’uscita è in calendario oggi, mercoledì 17 aprile.

Sette giorni più tardi farà il suo debutto la serie Tracker, con protagonista Justin Hartley nei panni di Colter Shaw, un uomo solitario dalle innate capacità di sopravvivenza, che aiuta le forze dell’ordine e i cittadini privati a risolvere i casi più misteriosi. Tratta dal best seller di Jeffrey Deaver Il gioco del mai, la serie sbarcherà su Disney+ dal 24 aprile.

