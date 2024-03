Disney+ ti aspetta: abbonamento da 5,99€ al mese

L’abbonamento a Disney+ parte da 5,99 € al mese con la possibilità di accedere all’intero catalogo. Potrai vedere i classici Disney e Pixar, le avventure mozzafiato dell’universo Marvel e le galassie lontane lontane di Star Wars. In più puoi vedere le recenti uscite come Povere Creature, la serie Shogun e il docufilm di Taylor Swift. Il tutto registrandoti in modo semplice e veloce sul sito ufficiale.

Scopri gli abbonamenti di Disney+

Disney+ è il luogo dove le storie prendono vita, offrendo intrattenimento di qualità per tutti i gusti e le età. Dal fascino senza tempo dei grandi classici Disney, alle saghe epiche di Star Wars, passando per le avventure degli eroi Marvel fino alle narrazioni magiche di Pixar, Disney+ garantisce un catalogo in costante arricchimento. Aggiungi a questo i documentari coinvolgenti di National Geographic e i titoli che puoi trovare sul canale Star, che ti porteranno alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta e oltre, e avrai l’infinità di storie a tua disposizione.

Iscriverti a Disney+ è semplice. Basta visitare il sito ufficiale, creare un account e scegliere il piano di abbonamento che più si adatta alle tue esigenze. Ecco una breve panoramica dei piani disponibili:

Standard con pubblicità : offre uno streaming con inserzioni pubblicitarie a soli 5,99 € al mese, garantendo qualità audio fino a 5.1 e video fino a Full HD 1080p, con la possibilità di riproduzione su due dispositivi contemporaneamente.

: offre uno streaming con inserzioni pubblicitarie a soli al mese, garantendo qualità audio fino a 5.1 e video fino a Full HD 1080p, con la possibilità di riproduzione su due dispositivi contemporaneamente. Standard senza pubblicità : per una visione senza interruzioni a 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno, con la stessa qualità del piano precedente e la possibilità di scaricare contenuti su fino a 10 dispositivi.

: per una visione senza interruzioni a al mese o 89,90 € all’anno, con la stessa qualità del piano precedente e la possibilità di scaricare contenuti su fino a 10 dispositivi. Premium: il top di gamma per gli amanti del cinema e delle serie TV, a 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno, offre streaming senza pubblicità, qualità audio Dolby Atmos, video fino a 4K UHD e HDR, con la possibilità di riproduzione su quattro dispositivi contemporaneamente e download su fino a 10.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di esplorare il vasto e magico universo Disney. Scegliendo l’abbonamento annuale, ad eccezione del piano con pubblicità, potrai anche godere di un risparmio di 2 mesi. Visita ora il sito ufficiale di Disney+ e abbonati per avventurarti in un mondo dove le storie prendono vita come mai prima d’ora.