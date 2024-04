Top microfoni da gaming in offerta alla Gaming Week di Amazon

È partita la Gaming Week di Amazon e, tra le tante offerte proposte dall’e-commerce agli appassionati di videogiochi, ci sono anche quelle sui microfoni. Che tu sia alla ricerca di un dispositivo con cui andare in live streaming oppure di uno per la registrazione di podcast o delle sessioni di gameplay, puoi trovare l’occasione più adatta a te. Ecco una selezione dal catalogo dell’e-commerce.

Gaming Week: i migliori microfoni in sconto su Amazon

Partiamo dal modello Logitech G Yeti GX Dynamic a -12%, in vendita al prezzo finale di 140 euro. È a condensatore con sistema di illuminazione RGB, capsula dinamica personalizzata e software per ottenere prestazioni audio professionali.

Trust Gaming GXT 256 Exxo a -43%, acquistabile al prezzo finale di soli 76 euro (invece di 134 euro come da listino), è perfetto per lo streaming live e per la registrazione di video o podcast. Ha in dotazione una struttura metallica leggera e un supporto ammortizzato di fascia alta che neutralizza le vibrazioni.

Più economico, ma altrettanto interessante, HyperX Solocast a 54 euro (con uno sconto del 27% sul listino) integra un comodo pulsante Tap-to-Mute, un LED di stato e altri accorgimenti utili sia durante le live che in registrazione.

Razer Seiren Mini a soli 34 euro è la scelta consigliata a chi vuol spendere poco, ma senza rinunciare all’affidabilità di un microfono prodotto da uno dei marchi leader del settore. In questo caso, lo sconto tocca il 42%.

Concludiamo la carrellata con Elgato Wave:3 a 119 euro. In questo caso si tratta di un’esclusiva Amazon, resa molto conveniente dallo sconto del 29% applicato in automatico. Ci limitiamo a segnalare la media voto pari a 4,7/5 stelle assegnata dalle centinaia di recensioni pubblicate, a testimonianza della sua qualità.

Per tutte le altre offerte della Gaming Week di Amazon invitiamo a consultare la sezione dedicata. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino al 5 maggio.