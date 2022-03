Display Full HD, 4G e CPU octa-core per il tablet da meno di 150 euro

Un dispositivo pratico, efficiente e anche economico per lo studio e l’intrattenimento? Esiste ed è il Teclast P20HD, un tablet estremamente compatto dalle ottime performance e versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana, oggi in offerta a soli 144 euro su Amazon. Va sottolineato che si tratta di un’offerta lampo della durata di sole poche ore.

Tablet Teclast P20HD: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente curato con un corpo realizzato completamente in metallo spazzolato che fornisce un ottimo grado di robustezza. Tuttavia, il peso si ferma a soli 531 grammi risultando leggero e decisamente comodo da trasportare. Tutto questo è coadiuvato da un display da 10,1 pollici con bordi estremamente sottile che riesce a ridurre l’ingombro al minimo indispensabile. Si tratta di un pannello Full HD con tecnologia IPS che garantisce una fedele riproduzione cromatica capace di offrire un’ottima esperienza di visione. Questo consente di navigare, prendere appunti o godere dei contenuti multimediali in maniera ottimale. La diagonale non estrema unita all’alta risoluzione fornisce immagini nitide e colori brillanti con un buon livello di dettaglio. I bordi ridotti, inoltre, consentono ugualmente la presenza di una videocamera anteriore da 2 Megapixel a cui se ne affianca una esterna da 5 Megapixel. Perfetto, quindi, anche per la DAD e le videoconferenze.

A gestire il tutto ci pensa un processore octa-core da 1,6GHz insieme a 4GB di memoria RAM e 64GB di ROM. La memoria può essere estesa attraverso una scheda microSD e non manca neanche la connettività 4G LTE. Per le connessioni wireless sfrutta un modulo Wi-Fi dual-band che integra la connessione Bluetooth ideale per connettere periferiche esterne come mouse e tastiere. In questo modo potrai utilizzare il tablet come vera e propria alternativa compatta ai tradizionali laptop, peraltro con un costo addirittura più contenuto. Interessante il sistema audio che sfrutta due speaker stereo che ti garantiscono una buona esperienza sonora senza la necessità di altoparlanti esterni. Completa la dotazione una batteria da ben 6000mAh capace di fornire ben 10 ore di autonomia in riproduzione video.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Teclast P20HD è disponibile su Amazon a soli 144,49 euro per un risparmio di 25,50 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.