Display touch ASUS da 16 pollici al MINIMO STORICO

In questo momento, Amazon propone al suo prezzo minimo storico il display touch da 16 pollici di ASUS, quello della serie ZenScreen Touch (modello MB16AMTR). Non è mai costato così poco. È progettato per una visione confortevole, grazie anche alla tecnologia Eye Care che riduce l’affaticamento degli occhi e al filtro per la luce blu. Può contare sul cavalletto integrato per mantenerlo in orizzontale o in verticale, a seconda dello scenario, con orientamento automatico.

Il display touch portatile da 16 pollici di ASUS

Le porte USB-C a segnale ibrido e mini-HDMI permettono di connettere pressoché qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, laptop, console di gioco e altro ancora. Ha in dotazione una batteria da 7.800 mAh per un’autonomia elevata. Grande attenzione è stata riposta nel design, con un profilo molto sottile ridotto a soli 1,19 centimetri, per favorire la produttività e il multitasking, anche quando si è in movimento. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le informazioni a proposito di specifiche tecniche, funzionalità supportate, compatibilità con i sistemi operativi e modalità di collegamento.

La frequenza di aggiornamento arriva a 60 Hz, per una fluidità senza compromessi, risultando dunque adatto anche per il gaming e per l’intrattenimento con la riproduzione dei contenuti multimediali. Al suo prezzo minimo storico, il display touchscreen da 16 pollici di ASUS (serie ZenScreen Touch, modello MB16AMTR) è un ottimo affare: oggi lo paghi 258 euro, mai così poco.

Verificare le tempistiche della spedizione nella scheda del prodotto, variano di continuo a seconda della disponibilità. La vendita è gestita da Amazon, che assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio.