Il dispositivo AI di OpenAI e Jony senza schermo sarà zen...

Il CEO di OpenAI immagina i dispositivi AI del futuro come una baita tranquilla in montagna invece che a Times Square. Questo fine settimana, parlando al 9° Demo Day annuale di Emerson Collective a San Francisco insieme a Jony Ive, Altman ha descritto il prossimo dispositivo AI che stanno sviluppando insieme usando metafore zen e criticando duramente l’iPhone per essere troppo caotico e pieno di distrazioni.

Il dispositivo AI di OpenAI e Jony Ive sarà senza notifiche lampeggianti

Quando le persone lo vedranno, diranno: “Tutto qui? È così semplice” , ha dichiarato Sam Altman. Secondo lui sarà questa la reazione che avranno le persone quando vedranno il dispositivo per la prima volta.

Altman ha paragonato il dispositivo all’iPhone. Ha definito lo smartphone di Apple come il massimo risultato raggiunto finora dai prodotti di consumo , tanto da poter dividere la sua vita in un prima e un dopo iPhone. Ma poi ha lanciato una stoccata contro quello stesso dispositivo appena elogiato.

Quando utilizzo i dispositivi attuali o la maggior parte delle applicazioni, mi sembra di camminare per Times Square a New York e di dover costantemente affrontare tanti piccoli ostacoli lungo il percorso: luci lampeggianti in faccia, persone che mi urtano, rumori fastidiosi, ed è una cosa inquietante , ha dichiarato. Secondo Altman, le notifiche luminose e lampeggianti e le app social che stimolano la dopamina sono il punto debole dei dispositivi moderni.

Non credo che rendano la nostra vita più serena e tranquilla, permettendoci di concentrarci sulle nostre cose , ha concluso. È una critica valida che molti condividono, anche se viene da qualcuno che ha contribuito a creare tecnologie che competono per la stessa attenzione che ora critica.

Come sarà il nuovo dispositivo AI?

L’atmosfera del dispositivo AI di OpenAI, invece, dovrebbe essere più simile a sedersi nella baita più bella in riva al lago e in montagna e godersi la pace e la tranquillità , secondo Altman. Suona bellissimo, ma cosa significa concretamente?

Il dispositivo dovrebbe essere in grado di filtrare le informazioni per l’utente, che si affiderà all’intelligenza artificiale per svolgere attività per lunghi periodi. Dovrebbe anche riconoscere contestualmente il momento migliore per presentare informazioni e richiedere input.

È una visione ambiziosa. Un dispositivo AI che filtra le informazioni in modo intelligente, e interrompe solo quando è davvero necessario invece di bombardare costantemente con notifiche. Ma è anche una descrizione che solleva domande ovvie su privacy e controllo dei dati.

Non si sa ancora molto sul prodotto concreto. Si vocifera che sia senza schermo e tascabile. Al momento è solo un prototipo, e Altman e Ive hanno parlato più in termini di “atmosfera” che di specifiche tecniche. Jony Ive ha confermato durante l’evento che il dispositivo dovrebbe essere disponibile entro due anni, quindi stiamo parlando di un lancio previsto per il 2027 all’incirca.

È abbastanza tempo per sviluppare qualcosa di concreto, ma anche per far evaporare discretamente le promesse, se il progetto si rivelerà più difficile del previsto.

https://youtu.be/bkCe6gpNutU