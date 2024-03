Distruggidocumenti Fellowes: sconto ESCLUSIVO del 14%

Liberati della preoccupazione per la tua privacy con il distruggidocumenti Fellowes FS-6C. Con la sua tecnologia avanzata di taglio a frammenti, questo potente dispositivo garantisce la massima sicurezza per i tuoi dati sensibili. Oggi, in super sconto del 14% su Amazon grazie alla festa delle offerte di primavera, è un’occasione da prendere al volo al prezzo di soli 38,88 euro, anziché 44,99 euro.

Distruggidocumenti Fellowes: tra i più venduti della sua categoria su Amazon

Dimentica il tradizionale taglio a strisce che lascia spazio a potenziali rischi di recupero delle informazioni. Con il FS-6C, ogni foglio viene ridotto in piccoli frammenti da 4 x 34 mm, garantendo che nessuna informazione rimanga leggibile. Con oltre 400 pezzi per foglio A4, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sono al sicuro.

Tuttavia, la sicurezza non è l’unico vantaggio di questo distruggidocumenti. Con un ciclo di lavoro continuo di fino a 3 minuti, è perfetto anche per un uso occasionale domestico. Puoi facilmente distruggere quei documenti indesiderati senza preoccuparti di surriscaldamenti o blocchi.

Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di lame robuste, questo distruggidocumenti Fellowes è progettato per durare nel tempo. Inoltre, con una garanzia di 3 anni sulle lame e 2 anni sull’intera macchina, puoi fare acquisti con fiducia sapendo che il tuo investimento è protetto.

Lo smaltimento dei rifiuti di carta è un gioco da ragazzi grazie al cestino da 15 litri e alla finestra di visualizzazione. Puoi monitorare facilmente il livello di riempimento e svuotare il cestino quando necessario.

Invece, le dimensioni compatte del distruggidocumenti lo rendono perfetto per l’uso domestico di studio, potendolo posizionare comodamente sotto la tua scrivania senza occupare troppo spazio.

Non aspettare oltre per proteggere la tua privacy. Acquista subito il distruggidocumenti Fellowes FS-6C su Amazon con uno sconto del 14%. Approfitta del prezzo speciale di soli 38,88 euro per farlo tuo, prima che sia troppo tardi.