Diventa DevOps Cloud Engineer: l'occasione è ora

Quando si parla di DevOps non si parla di tecnologia, né di un linguaggio di programmazione, ma di una vera e propria cultura d’impresa. DevOps è la risposta logica ad un settore che va evolvendo, che si fa sempre più complesso e che richiede nuove modalità organizzative. DevOps, quindi, è innanzitutto un’opportunità: i DevOps engineer sono ormai figure essenziali per la gestione dei processi di sviluppo e la richiesta è di molto superiore all’offerta. Chiunque stia per affacciarsi sul mercato del lavoro, così come per chiunque intenda riposizionarsi, è questa una delle principali direttrici da poter seguire.

L’occasione è servita grazie all’esperienza ed alle possibilità che una Digital Skill Academy referenziata come Talent Garden è in grado di mettere in campo. Sono disponibili, infatti, gli ultimi posti per il nuovo Cloud & DevOps Master che il gruppo mette a disposizione di tutti coloro i quali siano in grado di mettere sul piatto le competenze minime e la giusta ambizione per intraprendere questa strada.

Qui le istruzioni per iscriversi. Il corso, infatti, avrà inizio il 27 novembre ed occorre quindi valutare immediatamente questa opportunità per non lasciarla sfumare nel rammarico di non avervi partecipato. La durata del Master è di 9 settimane, potendovi fruire in modalità online, tramite live streaming quotidiani, ricavandone competenze fondamentali oltre alla possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer e AWS Certified Cloud Practitioner.

Cloud & DevOps Master

Per partecipare al Master occorre poter contare un percorso universitario STEM, un diploma informatico (o competenze informatiche equivalenti) e la conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione. Partendo da queste nozioni di base, si approderà ad una conoscenza trasversale dei linguaggi principali ed alla nozionistica essenziale per integrazione di processi, progettazione di sistemi e sviluppo di infrastrutture.

Il Master si divide in quattro moduli, attraverso i quali sarà immediatamente comprensibile la caratura del percorso formativo e l’ampiezza delle competenze che vi si possono acquisire:

Fundamentals

Per acquisire i concetti di base del DevOps e scoprire come vengono impiegati nella gestione di un’infrastruttura. Imparerai inoltre a gestire roadmap CI/CD automatizzando il deployment e ad utilizzare le funzionalità di base di GitHub, GitLab e Jenkins. Questa fase sarà dedicata anche al fondamentale aspetto della sicurezza e alla gestione degli errori. Le architettura dei maggiori Cloud provider cominceranno a non avere più segreti, così come come del resto i concetti di piattaforme per la containerizzazione, di Infrastructure as Code con Terraform e di quantificazione e misurazione delle risorse informatiche.

DevOps playground Basics Tool

Un modulo dedicato ai fondamenti di Linux dove imparerai ad automatizzare i task con lo shell scripting e ti impadronirai dei concetti basilari del networking (routing, protocolli di rete, subnet, IP..). Scoprirai inoltre come utilizzare i container Docker e la piattaforma di orchestrazione Kubernetes per automatizzare la gestione di container in fase di produzione. Terraform ti permetterà infine di automatizzare la creazione e la gestione delle infrastrutture, limitando al minimo gli interventi manuali e le operazioni ripetitive.

Cloud & AWS: training and practice

Per imparare a creare infrastrutture scalabili e flessibili utilizzando le risorse Cloud di AWS (Amazon Web Services) e le sue tecnologie. In questa fase scoprirai tutto quello che è necessario sapere per la gestione degli accessi, il monitoraggio delle risorse e l’ottimizzazione dei costi. Ci sarà poi spazio per imparare a sfruttare servizi di computing, database e analytics Cloud allo scopo di garantire continuità operativa e ripresa dalle interruzioni. Così come scoprirai le funzionalità più utili per gestire la scalabilità e la disponibilità delle applicazioni e per analizzare i dati presenti sul Cloud.

Cloud & Google: training and practice

L’ultimo modulo sarà incentrato sui concetti fondamentali del Cloud Computing e della progettazione sulle piattaforme Cloud a partire dalla Google Cloud Platform. Imparerai i principi di sicurezza e conformità per la protezione delle risorse. Scoprirai come configurare e distribuire macchine virtuali, virtual network, basi di dati e storage. Saprai inoltre come monitorare le performance delle risorse e come comportarti quando avrai la necessità di gestire un incidente.

Modalità

Il corpo docenti è costituito da figure che non sono di estrazione accademica, ma scelte direttamente dal mondo dei professionisti e delle aziende. Ne consegue, per vera e propria scelta metodologica, un modus operando estremamente pragmatico, orientato su un ciclo di apprendimento, applicazione, confronto e miglioramento.

L’erogazione in streaming delle lezioni e la possibilità di rapportarsi continuamente con i docenti permette a chiunque di poter accedere al Master, partecipandovi in massima libertà secondo le proprie necessità: non occorre spostarsi fuori sede, né togliere tempo alle proprie attività, poiché sarà sufficiente investirvi il proprio tempo libero per sole 9 settimane: un impegno decisamente profittevole alla luce degli orizzonti che è in grado di aprire.

Il 60% degli studenti di Talent Garden ha fatto un upgrade di carriera dopo la frequentazione del corso: basterà questo dato a rappresentare in pieno che tipo di opportunità possa essere disponibile alla distanza di un solo click.

Come iscriversi

L’iscrizione al Master non è soltanto l’inizio di un nuovo percorso formativo, ma è un bivio professionale in tutto e per tutto: è una scelta di indirizzo, un modo per alzare il livello delle proprie ambizioni e per posizionare il proprio profilo laddove le imprese stanno cercando nuove figure a cui affidare i propri processi di sviluppo.

Non a caso, Talent Garden non mette a punto il Master esclusivamente in ottica formativa, ma offre anche una vera e propria assistenza post-Master per sviluppare quelle skill essenziali per la ricerca di una nuova occupazione. Uno sconto di ben 300€ utilizzando il codice “BLAZEMED” in fase di iscrizione è la spinta finale verso un’aula virtuale che attende nuovi talenti con i quali occupare gli ultimi posti rimasti disponibili: nascerà di qui la nuova generazione di DevOps Engineer di cui le imprese hanno famelica necessità.

In collaborazione con Talent Garden

