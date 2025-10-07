DJI Mini 4K+accessori: il bundle in sconto nella Festa di Prime

Il risparmio prende il volo nella Festa delle Offerte Prime grazie al forte sconto che Amazon propone sul bundle dedicato a DJI Mini 4K. Non include solo il drone, ma anche una serie di accessori come due batterie, il radiocomando DJI RC-N1C, la borsa a tracolla per il trasporto, le coperture per le eliche e le eliche di ricambio. È il velivolo giusto per realizzare foto e video dall’alto, sfruttando il potenziale di funzioni creative come i QuickShots intelligenti (Spirale, Dronie, Rocket, Circle e Boomerang).

Festa delle Offerte Prime: il bundle DJI Mini 4K in sconto

Pesa meno di 249 grammi, dunque rientra nella classe C0 che si può utilizzare anche senza un patentino. Tra i punti di forza ci sono lo stabilizzatore a tre assi per riprese perfettamente stabili in ogni situazione, il sensore Ultra HD, la resistenza a venti fino a 38 Km/s, la possibilità di raggiungere altitudini fino a 4.000 metri e di essere controllato fino a 10 chilometri di distanza. Ancora, con la sua autonomia di 62 minuti permette di esplorare qualsiasi ambiente con il massimo della tranquillità. All’interno della scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Il risparmio è importante: lo sconto è applicato in automatico e porta il bundle contente il drone DJI Mini 4K e gli accessori al prezzo di soli 309 euro, il più basso di sempre.

A mezzanotte ha preso il via la Festa delle Offerte Prime, l’evento di Amazon dedicato allo shopping autunnale. Andrà avanti fino a domani, proponendo migliaia di sconti in ogni categoria dell’e-commerce. Per partecipare ti basta un account Prime.