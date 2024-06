DJI Osmo Pocket 3 in FORTE SCONTO: così è un must have

DJI Osmo Pocket 3 in forte sconto su Amazon è la migliore occasione di oggi per chi cerca una videocamera per vlog dalle prestazioni e dalle caratteristiche senza compromessi. I punti di forza sono talmente tanti che sicuramente ne dimenticheremo alcuni (ma li puoi trovare tutti nella scheda tecnica).

Amazon taglia il prezzo di DJI Osmo Pocket 3

Tra le caratteristiche in dotazione spiccano un sensore CMOS da 1 pollice con supporto alla risoluzione 4K e al framerate 120 fps, la messa a fuoco PDAF Full Pixel, un display OLED da 2 pollici con risoluzione 556×314 pixel attraverso cui controllare ogni cosa, la possibilità di ruotare l’obiettivo per selezionare l’orientamento orizzontale o verticale, la registrazione stereo dell’audio, la stabilizzazione meccanica a 3 assi, la tecnologia ActiveTrack 6.0, l’autonomia elevata della batteria interna e la ricarica rapida che la porta da 0% a 80% in soli 16 minuti. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa sull’e-commerce.

Grazie al forte sconto proposto oggi, puoi comprare DJI Osmo Pocket 3 al prezzo finale di 475 euro (invece di 549 euro come da listino). Nella confezione sono inclusi il cavo PD da USB-C a USB-C, il cinturino da polso, la custodia protettiva e il manico con filettatura da 1/4″. È il dispositivo più venduto nella categoria Videocamere, con oltre 1.600 recensioni positive e un voto medio molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.

Per quanto riguarda l’acquisto, puoi contare sull’affidabilità di Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari. Se effettui l’ordine ora, arriverà a casa tua con la consegna gratuita già entro domani.