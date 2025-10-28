DJI ROMO, il robot aspirapolvere con gli occhi di un drone

Dopo i droni e le action cam, il marchio entra in casa con il lancio di DJI ROMO. È una serie di robot aspirapolvere e lavapavimenti che proprio dai quadcopter eredita un sistema avanzato composto da sensori e telecamere per muoversi in modo intelligente all’interno delle stanze, individuando ed evitando gli ostacoli: doppia ottica fisheye e LiDAR per individuare anche oggetti molto piccoli come cavi da 2 mm di diametro o carte da gioco.

Dai droni ai robot per la casa: arriva DJI ROMO

Gli algoritmi fanno la loro parte, occupandosi di un compito importante per mappatura e navigazione degli ambienti, definendo il percorso migliore per portare a termine le pulizie in modo efficiente, raggiungendo ogni angolo. In dotazione un’aspirazione fino a 25.000 Pa, con gestione dinamica delle spazzole laterali per evitare la dispersione di detriti (come la lettiera per gatti).

Non manca nemmeno il serbatoio d’acqua da 164 ml che mantiene i panni costantemente umidi ed è abbastanza capiente da coprire anche le superfici più grandi. Il modello P, il top della gamma, dispone inoltre di un compartimento aggiuntivo da riempire con un liquido per profumare la casa.

Tra gli altri punti di forza c’è la base di ricarica che si occupa in completa autonomia di lavare i mocio ed è progettata per ridurre al minimo indispensabile gli interventi necessari: fino a 200 giorni senza toccare nulla. A questo si aggiungono diverse modalità di pulizia, selezionabili attraverso l’applicazione mobile dedicata, dedicate ad esempio ai tappeti, ai bordi, alla cucina, al bagno e agli spazi che ospitano gli animali domestici.

Il produttore assicura il totale rispetto della privacy, attraverso l’impiego dell’autenticazione a due fattori e della crittografia per la trasmissione delle immagini. Inoltre, le telecamere possono essere utilizzate da remoto per la videosorveglianza della casa.

Prezzi e disponibilità

La linea di robot aspirapolvere DJI ROMO si compone di tre modelli, tutti già disponibili per l’acquisto. Eccoli di seguito. Per l’elenco completo delle specifiche tecniche e delle funzionalità in dotazione invitiamo a consultare le schede.

DJI ROMO S a 1.309 euro;

DJI ROMO A a 1.509 euro;

DJI ROMO P (con telaio trasparente) a 1.709 euro.