Dji Tello: il drone semplice ed economico dedicato al divertimento

Probabilmente il costo e la difficoltà di pilotaggio, ti hanno sempre frenato dall’acquisto di un drone. L’offerta che ti riportiamo, però, è su un modello entry level che fa della semplicità d’uso il suo punto di forza, ad un prezzo estremamente accessibile: Dji Tello.

Drone Dji Tello: caratteristiche tecniche

Si tratta di un drone piuttosto compatto, pensato soprattutto per semplificarne il trasporto. Il design è robusto, rispettando appieno la qualità a cui Dji ha abituato i propri utenti in questi anni, raggiungendo una posizione leader nel settore. Il drone, infatti, è un prodotto pensato per il divertimento di ragazzi e adulti, per avere un primo approccio più semplice. La confezione offre un set completo per iniziare l’esperienza con 4 eliche di ricambio, una protezione per le eliche ed una batteria che fornisce 13 minuti di autonomia. L’unità è dotata di due antenne che garantiscono una comunicazione stabile ed una trasmissione video di elevata qualità. Il collegamento avviene tramite la rete Wi-Fi il che consente un raggio di azione piuttosto elevato rispetto alla tradizionale connessione Bluetooth fino a 100 metri. L’applicazione è compatibile sia con dispositivi Android che iOS, quindi, il drone è utilizzabile praticamente con qualsiasi device mobile.

Come per ogni drone, aspetto cruciale è naturalmente la videocamera, sulla quale Dji ha svolto un lavoro eccellente considerando la fascia di prezzo. Troviamo, infatti, un sensore da 5 Megapixel in grado di riprendere immagini a 720p. Questa possiede uno stabilizzatore elettronico che consente di scattare fotografie o registrare video senza alcuna scia. Non manca, inoltre, un processore di elaborazione Intel che garantisce una produzione di qualità professionale. Se tutto questo non bastasse, per semplificare il lavoro ti viene incontro l’app EZ Shots che registra brevi video coordinati, o scatti a 360 gradi, in completa autonomia. Da non sottovalutare, infine, la compatibilità con il kit VR per vivere un’esperienza dall’alto in prima persona indimenticabile. In conclusione, uno dei dispositivi più divertenti dal rapporto qualità/prezzo semplicemente impareggiabile.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Dji Tello può essere acquistato su Amazon a soli 89 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.