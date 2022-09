Do Kwon (Terraform Labs) ricercato dall'Interpol

L’Interpol ha emesso un Red Notice per Do Kwon, fondatore di Terraform Labs, accusato di frode ed evasione fiscale in relazione al crollo delle criptovalute TerraUSD (UST) e LUNA. Il 31enne coreano, ricercato anche dal suo paese, aveva dichiarato di non essere in fuga. In realtà sembra che non si trovi più a Singapore.

Avviso rosso per Do Kwon

Un tribunale di Seul ha emesso un mandato di arresto per Do Kwon e altre cinque persone per la violazione delle leggi nazionali sul mercato di capitali (Capital Markets Act). Il fondatore di Terraform Labs si era trasferito da Seul a Singapore all’inizio dell’anno, ma la sua attuale posizione è ignota. La polizia di Singapore ha dichiarato che non si trova più nel paese.

Le autorità coreane hanno comunicato di aver ricevuto un Red Notice dall’Interpol. Il cosiddetto “avviso rosso” viene emesso per i latitanti. Si tratta di una richiesta inviata alle forze dell’ordine di tutto il mondo per individuare e arrestare una persona in attesa di estradizione, consegna o altre azioni legali.

Do Kwon è considerato il responsabile del crollo delle criptovalute TerraUSD e LUNA per un equivalente di circa 60 miliardi di dollari. Il valore della stablecoin TerraUSD era fissato ad un dollaro, ma ora non vale praticamente nulla. Dalle sue ceneri sono nate Terra Classic e Terra Classic USD. Gli investitori hanno presentano una denuncia contro Do Kwon, accusandolo di aver creato uno schema Ponzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.