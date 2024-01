Dobbiamo stare vicini: guarda il film in streaming

Tra le nuove uscite in streaming su Prime Video c’è il film Dobbiamo stare vicini, una divertente commedia all’italiana che puoi vedere subito sui tuoi dispositivi. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

Come vedere Dobbiamo stare vicini in streaming

Senza anticipare troppo sulla trama, per non rovinare la sorpresa, anticipiamo solo che racconta la storia di due vicini di casa piuttosto litigiosi che scoprono una cassaforte nascosta in un vano segreto tra le loro case: la premessa perfetta. Ecco la sinossi e il trailer ufficiale della pellicola.

Mantenere rapporti di buon vicinato non è facile, soprattutto quando il proprietario dell’appartamento confinante manifesta comportamenti e stili di vita opposti. È il caso di Francesco e Biagio. La situazione si fa più accesa quando una macchia di umidità compare sulla parete di confine tra i due appartamenti. Viene così scoperto un vano segreto, con una misteriosa ed inespugnabile cassaforte…

La durata della pellicola è 1 ora e 44 minuti, il rating assegnato dalla piattaforma è 7+. Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini, Alena Seredova, Herbert Ballerina, Rosalia Porcaro, Valeria Fabrizi e Carola Patini. La regia è di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo.

Come scritto in apertura, per lo streaming dei contenuti su Prime Video è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Se ancora non ce l’hai, puoi sfruttare i 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa. Tra le altre nuove uscite più recenti segnaliamo anche la seconda stagione della serie Reacher, il film Saltburn e quello di animazione Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo adatto anche ai più piccoli, tutti i testa alla classifica dei contenuti di maggior successo in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.