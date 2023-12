Dobby l'Elfo Domestico da Harry Potter in versione LEGO è in OFFERTA!

E per tutti i fan del maghetto occhialuto con la cicatrice a forma di fulmine, ecco per voi un’ottima offerta. Il set LEGO “Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico“ è in sconto a soli 23,99€ da un prezzo di listino di 29,99€!

Set LEGO “Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico”: tutte le caratteristiche

I fan appassionati di Harry Potter ora hanno l’opportunità di immergersi nel mondo magico con il set LEGO Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico, che offre la possibilità di costruire e esporre una dettagliata replica di uno dei personaggi più amati. Questo set non solo permette di ricreare la figura di Dobby con testa, orecchie e braccia snodabili, ma offre anche la versatilità di creare diverse pose per rendere l’esperienza di costruzione più coinvolgente. Oltre alla fedele rappresentazione di Dobby, il set include un assortimento di gadget di Harry Potter, accuratamente progettati per far rivivere momenti indimenticabili dei film. Tra questi, la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e il famoso calzino di Harry Potter. Ogni dettaglio è curato con attenzione, offrendo la possibilità di creare scene iconiche e di immergersi completamente nel mondo magico. La figura di Dobby è dotata di un supporto con targhetta, consentendo ai fan di esporre il simpatico personaggio come un affascinante accessorio o decorazione per la propria camera da letto. Dobby è uno dei personaggi più popolari della serie di Harry Potter. È un personaggio complesso e affascinante: una vera e propria icona della serie, e i fan di Harry Potter lo adorano. Acquista il Set LEGO su Amazon! Fai tuo il set LEGO “Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico” a soli 23,99€ invece del prezzo di listino di 29,99€.

