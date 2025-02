DOGE di Musk sviluppa GSAi, il chatbot AI per il governo USA

Elon Musk non si accontenta di rivoluzionare i trasporti con Tesla e la conquista dello spazio con SpaceX. Ora punta a trasformare anche la burocrazia americana con l’intelligenza artificiale. Il suo Department of Government Efficiency (DOGE) sta infatti sviluppando GSAi, un chatbot AI su misura per i dipendenti federali USA.

Elon Musk crea GSAi, il chatbot governativo made in USA per rendere più smart 12.000 dipendenti federali

GSAi nasce con uno scopo ben preciso: migliorare la produttività dei 12.000 dipendenti GSA che gestiscono uffici, contratti e servizi IT. L’AI li aiuterà a redigere memo, analizzare dati sugli appalti e snellire le procedure. Un progetto ambizioso, che riflette la volontà di Trump di fare degli USA un leader mondiale nell’intelligenza artificiale.

Inizialmente il team di Musk aveva pensato di collaborare con Google per usare la sua AI Gemini. Ma alla fine ha optato per costruire la tecnologia da zero, così da soddisfare requisiti specifici. L’obiettivo chiave, secondo il responsabile tecnologico Thomas Shedd, è centralizzare e analizzare i contratti governativi.

L’approccio di Musk rappresenta un netto cambio di rotta rispetto alla prudenza mostrata dall’amministrazione Biden verso strumenti di AI generativa come ChatGPT e Gemini. Ora invece si va a tutto gas, con poche restrizioni. Una svolta che fa parte di un più ampio e controverso piano di Trump per rivoluzionare la burocrazia federale a colpi di tecnologia.

Naturalmente, non mancano gli ostacoli. Alcuni progetti sono già stati messi in pausa, mentre democratici, sindacati e gruppi per i diritti civili accusano l’amministrazione di forzare i limiti legali. Ma Musk tira dritto, convinto che l’AI possa ridurre gli errori e migliorare l’efficienza in tutti i dipartimenti. Test sono già in corso anche in settori come l’istruzione.

Elon Musk vuole modernizzare il governo USA con l’AI

L’adozione dell’AI nel governo americano non è una novità assoluta. Durante l’amministrazione Biden, il governo aveva già fatto qualche timido passo verso strumenti come GitHub Copilot di Microsoft e Gemini di Google. Ma tra paranoie sulla sicurezza e la classica burocrazia che rallenta tutto, molti progetti erano naufragati. Ma ora con Musk la musica sta per cambiare.