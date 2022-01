Domestika: prendi 3 corsi e paghi solamente 25,90

Domestika, nota piattaforma dedicata a percorsi formativi di varia natura, ha deciso di celebrare il sopraggiungere del nuovo anno con una offerta molto interessante.

Il servizio infatti, ha selezionato i corsi più venduti nei più disparati settori offrendo agli utenti la possibilità di sceglierne 3 e pagare il pacchetto solamente 25,90 euro.

L'offerta limitata è un'opportunità per qualunque tipo di persona sia intenzionata ad imparare un mestiere o a coltivare un hobby. La lista dei corsi infatti, appare molto vasta e capace di soddisfare pressoché qualunque necessità.

A dimostrazione di ciò, tra i vari argomenti trattati possiamo citare:

Illustrazione

Marketing & business

Fotografia ed editing video

Design

Animazione 3D

Architettura

Scrittura

Web & app design

Musica e audio

Tutti ampiamente trattati con corsi approfonditi e, a seconda del caso, adatti a un pubblico neofita o con una certa esperienza nell'ambito specifico.

Soli 25,90 per tre corsi a tua scelta: la proposta di Domestika per festeggiare il 2022

Domestika è una community in rapida ascesa, che si sta confermando come punto di riferimento della formazione online. A dimostrazione di ciò, vi è il numero impressionante di corsisti e di professionisti con fama mondiale che hanno scelto questo ambiente per proporre i propri contenuti.

Tutti i corsi qui presenti sono indirizzati verso chiunque voglia sviluppare il proprio potenziale creativo, imparando nuove abilità venendo a contatto con persone che hanno aspirazioni simili.

I percorsi formativi permettono di ottenere certificati di partecipazione e, in molti casi, includono oltre alle classiche lezioni anche delle risorse aggiuntive.

La possibilità di seguire i corsi anche tramite dispositivo mobile, anche lontani dal proprio computer, ha reso Domestika l'ambiente ideale per chi vuole continuare a migliorare le proprie conoscenze pur avendo poco tempo materiale per studiare.

Sotto questo punto di vista, l'offerta di 3 corsi a scelta per 25,90 euro, rappresenta l'essenza stessa della piattaforma.