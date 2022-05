Domestika, acquista tre corsi al 28% di sconto

Lasciati ispirare dai migliori professionisti creativi: Domestika è la nota piattaforma online dove la “crème” delle menti creative condivide il proprio sapere sotto forma di corsi di formazione adatti a tutti. Grazie alla promozione attiva potrai acquistare un pacchetto da tre corsi in offerta al 28% di sconto, a scelta fra una speciale selezione che include alcuni tra i migliori professionisti, trend setter e mentori.

Il catalogo scontato proposto da Domestika abbraccia un’ampia scelta di tematiche creative. La categoria più apprezzata dagli utenti è quella legata al mondo dell’illustrazione, sia tradizionale che digitale. Spazio quindi a corsi sulle tecniche di disegno, sketching e acquerello, ma anche rivolti agli artisti digitali che utilizzano software come Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate. Un altro tema gettonato è quello del craft, che si concentra principalmente su lezioni fai-da-te e manuali. Fra i corsi più venduti troviamo l’uncinetto, costruzione di mobili, scultura e falegnameria.

Non mancano corsi rivolti ai social network, in particolare Instagram, alla fotografia e video oppure alla scrittura. Interessante anche la categoria di marketing & business, con lezioni dedicate a chi vuole aprire una attività oppure potenziare il proprio brand. Qualche esempio? Il corso che ti insegna a creare campagne con Google e Facebook Ads, oppure quello di brand strategy per Instagram. Ogni corso Domestika offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato, con risorse extra aggiuntive e un attestato di completamento finale.

Per visualizzare il catalogo completo basterà collegarsi alla pagina dedicata alla promozione. Allo stesso link è possibile selezionare i corsi da acquistare per aggiungerli al pacchetto da tre, in offerta al prezzo di 24,90 euro invece di 34,70.

