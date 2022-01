Domestika e corsi di grafica: se ne acquisti 2 sconto del 50%

Grafica, pittura digitale, fotoritocco e altre competenze, sono oggi molto richieste in ambito lavorativo e non solo. Si tratta di abilità molto importanti, che possono arricchire un bagaglio culturale o aprire vere e proprie porte verso un settore in continua crescita.

Un settore sì in crescita, ma che richiede anche un certo livello di preparazione. Sono tanti infatti i grafici improvvisati: solo un'adeguata preparazione e tanta pratica può trasformare questa passione in un vero lavoro.

Sotto questo punto di vista, una delle piattaforme più rinomate del settore formazione come Domestika, offre l'opportunità di acquistare 2 corsi a tema pagandone soltanto uno.

L'iniziativa, valida solo per poche ore, concede l'opportunità sia ai novizi del settore che ai grafici più consumati di poter individuare un percorso formativo adatto alle proprie esigenze.

A livello puramente pratico, con appena 14,90 euro è possibile assicurarsi uno dei tanti corsi proposti da questo servizio. Andiamo dunque a vedere quali sono alcune delle proposte di Domestika in tal senso.

Dai fotomontaggi alle illustrazioni digitali: tutti i corsi di grafica a prezzo dimezzato

Nel complesso, sono più di 80 i corsi proposti da Domestika tra cui è possibile scegliere per questa offerta. In questo ambito, trova ampio spazio un software particolarmente diffuso e apprezzato come Photoshop.

Sotto questo punto di vista, si spazia dai corsi generici, utili per i principianti, fino a quelli specifici sui singoli tool o su alcuni lavori precisi. A prescindere dal livello di conoscenza del software, Domestika offre sempre e comunque qualcosa in grado di migliorare la propria conoscenza di Photoshop.

Ovviamente, la piattaforma va ben oltre i limiti di questo software. Tra i corsi selezionabili infatti, vi è praticamente tutto ciò che riguarda fotografia e illustrazione digitale sotto svariati punti di vista.

A garantire sulla qualità dei contenuti poi, vi sono anche i tanti voti più che positivi da parte degli utenti che li hanno già provati. Un'offerta dunque che risulta pressoché irrinunciabile per chi è appassionato di questo ambito.