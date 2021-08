Domestika: cosa vuoi imparare oggi?

A volte ci vuol davvero poco per regalare un “boost” alle proprie competenze. Che sia un ambito nel quale già si nutre una passione mai coltivata, che sia un ambito nel quale si è assoluti newbie o che sia un ambito nel quale si vuol scommettere per il proprio futuro professionale, un semplice corso online può rappresentare un validissimo punto di partenza per almeno tre motivi:

perché di facilissimo accesso

perché divisi in pillole on-demand di facile utilizzo

perché rappresentano un concentrato di conoscenza a prezzo minimale

Domestika oggi solletica questa tua pulsione: sai di volerti applicare, ma non sai come iniziare? Bene, inizia da qui.

Domestika: uno, due e tre

I saldi di agosto proposti da Domestika sono una mano tesa a chiunque voglia approfittare in modo piacevole del tempo libero delle prossime settimane: la piattaforma mette a disposizione ben tre corsi al prezzo complessivo di soli 23,90 euro, ossia un costo assolutamente minimo per svariate ore di video di cui poter godere nei momenti di maggior comodità. Per accedervi è sufficiente uno smartphone o un tablet, dunque anche in spiaggia o nel fresco della sera ci si può avventurare tra le proprie passioni per portarsi a casa un livello di conoscenze aumentato da poter applicare dove meglio si crede.

Vorresti imparare a disegnare? O a fare l'uncinetto? Vuoi approfondire la fotografia per Instagram o capire le Facebook Ads? Come ci si approccia ai tatuaggi? Come si fanno gioielli in resina? E come ci si improvvisa nell'Interior Design? Vorresti realizzare mobili in cemento? O vuoi far crescere il tuo brand su Instagram?

Insomma, è evidente il fatto che la scelta sia clamorosamente ampia e variegata: per ognuno dei corsi puoi vedere le recensioni precedenti e il “pedigree” del docente. Poi basta un click qui per approfittare dell'offerta e regalarti il piacere di conoscere. Non è mai troppo tardi per imparare, non dimenticarlo.