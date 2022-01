Domestika: gratis il Calendario 2022 per Community Manager

Interessante iniziativa da parte di Domestika che, per celebrare il Community Manager Day, ha deciso di offrire un contenuto gratuito a tutti. Si tratta del Calendario 2022 per Community Manager, uno strumento ideale per pianificare in anticipo le azioni in ambito marketing nei prossimi mesi.

Stiamo parlando di uno strumento ideale per qualunque attività nonché adattabile a qualunque settore. Questo permette di avere sott'occhio una guida con i giorni rilevanti per pianificare la propria strategia di comunicazione sui social media.

Abbinare questo tipo di calendario con un corso apposito per quanto concerne le strategie sui social network dunque, può essere un ottimo modo per avvicinarsi a questo settore specifico.

Calendario 2022 per Community Manager: prezioso alleato per chi lavora sui social network

Al di là del singolo contenuto gratuito, Domestika offre un'adeguata formazione su questa tematica così interessante.

Il corso Strategie di Instagram per sviluppo di marchio, per esempio, rappresenta un'opportunità più che valida per approfondire le proprie conoscenze in merito. Il percorso formativo, nello specifico, viene proposto da Dorothy Lung. Si tratta di una specialista del settore social media che lavora in questo ambito da più di 10 anni.

Il corso prevede 21 lezioni, per un totale di un'ora e 23 minuti, oltre a 17 risorse aggiuntive. La formazione è costituita da video in inglese ma è perfettamente fruibile anche da chi non ha dimestichezza con tale linguaggio, grazie ai sottotitoli in italiano.

Seguendo Strategie di Instagram per sviluppo di marchio è possibile creare un calendario mensile, gestendo post e contenuti sul noto social network coinvolgendo l'utenza e, potenzialmente, ingrandendo in maniera considerevole le opportunità di business.

A rendere ancora più interessante questo corso vi è il considerevole sconto a cui è attualmente soggetto. Domestika infatti ha tagliato di netto il prezzo, con una riduzione dello stesso del 76%. Di fatto, è possibile acquistare questo prezioso percorso formativo a soli 10,99 dollari invece dei 44,90 originali.